Amazon supporterà i giovani pugliesi attraverso il programma AWS re/Start

È nata una nuova collaborazione tra Accademia del Levante e Amazon Web Services (AWS) nell’ambito del programma AWS re/Start, dedicata ai giovani tra i 18 e i 25 anni residenti in Puglia.





AWS re/Start è un programma gratuito che fornisce le competenze necessarie per avviare una carriera lavorativa nell'ambito del cloud computing. La formazione è caratterizzata da un taglio pratico e prevede la sperimentazione di scenari reali all’interno dei laboratori virtuali.

Insieme, Accademia del Levante e AWS re/Start hanno costruito un percorso formativo dedicato a giovani pugliesi che si trovano in situazioni di disoccupazione o inoccupazione, al fine di supportarli nell’acquisizione di competenze realmente spendibili e presentarli, alla fine del corso, ad aziende del settore ICT interessate ad assumerli.

AWS re/Start è un programma pensato per accompagnare gli studenti in un percorso professionalizzante partendo dalle basi, quindi è adatto anche a chi non ha solide competenze nel cloud; inoltre, fornisce ai partecipanti le soft skill utili a sostenere efficacemente un colloquio di lavoro.





Accademia del Levante, ente di formazione in ambito ICT presente a Bari dal 2006, supporterà i ragazzi lungo tutto il percorso e anche nel passaggio dalla fase di apprendimento all’inserimento lavorativo.

“L’obiettivo del corso è formare figure entry-mid level con competenze cloud, networking, cybersecurity, database e Python", ha dichiarato Tindaro Ceraolo, Presidente di Accademia del Levante, "La figura uscente possiede skill trasversali preziose per le aziende, e riesce a garantire efficienza, connettività, sicurezza e alte prestazioni di reti, infrastrutture digitali, database e applicazioni".

"In questo corso - ha precisato Ceraolo - abbiamo unito le competenze specifiche del Cloud Technician con quelle del Network Administrator, avvalendoci delle piattaforme AWS e Cisco NetAcad per tutte le attività pratiche. Siamo entusiasti di portare questa opportunità nel nostro territorio”.

Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di sostenere l’esame di certificazione AWS Certified Cloud Practitioner e gli esami per il conseguimento degli attestati Cisco Academy CCNA.





Il programma AWS re/Start è uno dei programmi di Amazon che hanno partecipato al raggiungimento dell’impegno a formare oltre 29 milioni di persone nel mondo a sviluppare gratuitamente competenze nel cloud computing, inizialmente fissato per il 2025.

“ll programma AWS re/Start - ha sottolineato Tejas Vashi, Global Lead, AWS re/Start - crea un circolo virtuoso in cui giovani talenti possono avviare carriere di successo nel cloud computing, le aziende possono accrescere il proprio vantaggio competitivo attingendo a questa forza lavoro qualificata, e le comunità locali prosperano grazie alle nuove opportunità lavorative. Siamo entusiasti di collaborare con Accademia del Levante per costruire in Puglia una solida forza lavoro cloud, diversificata e preparata ad accelerare l'innovazione delle organizzazioni attraverso le tecnologie AWS”.





Per candidarsi alle selezioni, non è necessario possedere competenze tecniche consolidate.

Il programma è riservato a giovani con i seguenti requisiti:

Residenza o domicilio in Puglia

Età compresa tra i 18 e i 25 anni

Occupati, inoccupati e liberi da impegni di studio e/o formazione

Il corso, che partirà a metà ottobre 2024, avrà una durata di 5 mesi, durante i quali sarà richiesto un impegno full-time, con formazione completamente da remoto.

Alla conclusione del programma, Accademia del Levante aiuterà gli studenti a entrare in contatto con aziende partner, supportandone l’ingresso lavorativo nel mondo tech.

