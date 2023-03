Amministrative Brindisi, è ufficiale: Roberto Fusco candidato sindaco PD e M5S

Fusco: "Obiettivo? Costruire una larga alleanza democratica e progressista, alternativa alla destra"

Una nuova coalizione progressista quella che candida l’avvocato Roberto Fusco a sindaco di Brindisi nelle prossime elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio: “Costruire una larga alleanza democratica e progressista, alternativa alla destra e capace di proiettare Brindisi verso un futuro all’altezza delle sue enormi potenzialità.”

E’ questo l’obiettivo per il quale PD e Movimento 5 Stelle hanno lavorato nelle ultime settimane, confrontandosi e dialogando.“Abbiamo profuso ogni sforzo possibile per presentare alle elezioni amministrative una coalizione che includesse tutti i partiti, i movimenti, le liste civiche del centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, non perché ce lo chiedesse qualcuno a Bari o a Roma, ma perché, in qualità di espressioni locali delle suddette formazioni politiche e civiche, consideriamo di cruciale importanza, per Brindisi, questa scelta unitaria” si legge in una nota a firma di Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Con, Partito Socialista, Fusco Sindaco, Puglia Popolare, Ora Tocca a Noi e Impegno Per Brindisi.