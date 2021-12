Ance Puglia, nuova nomima per Luigi De Santis

Il presidente dei Giovani imprenditori di ANCE Puglia Luigi De Santis è stato nominato, per il triennio 2021 – 2024, vicepresidente vicario dei Giovani imprenditori edili di ANCE con delega all’edilizia e al territorio.

Barese di 37 anni, laureato in giurisprudenza, console onorario di Israele e presidente dal 2014 al 2017 del Gruppo Giovani di ANCE Bari e Bat, De Santis è amministratore unico delle imprese familiari 2 L.D.S. Costruzioni S.r.l. e Made S.r.l., attive nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni.

"Accolgo con entusiasmo - ha commentato il neo vicepresidente vicario De Santis – questo nuovo incarico nella squadra nazionale di ANCE in un triennio, quello 2021/2024, che rappresenta un periodo di svolta e di ripresa per l’Italia, soprattutto grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR. Con la delega all’edilizia e al territorio lavorerò, insieme all’intero sistema associativo, avendo bene a mente due obiettivi: compensare i gap infrastrutturali che penalizzano il Mezzogiorno e far sì che le periferie delle nostre città, attraverso interventi di rigenerazione, possano trasformarsi da punti di debolezza in punti di forza, attrattività e competitività per il nostro Paese".

(gelormini@gmail.com)