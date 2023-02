Anci Puglia, 'Cambiamenti climatici ed effetti per il territorio'

Martedì 7 febbraio p.v, dalle 9 alle 14, presso la propria sede di via Marco Partipilo 61 - Bari, Anci Puglia promuove una giornata di confronto e approfondimento sul tema "Cambiamenti climatici: cause ed effetti per il territorio. Le istanze e le proposte dei sindaci pugliesi". L'evento è organizzato da Anci Puglia, in collaborazione con Rete Antenna PON R&I, Regione Puglia e Comitato tecnico di supporto alla Covenant of Mayors. Saranno presenti sindaci e amministratori dei Comuni pugliesi. Introduce e coordina i lavori Fiorenza Pascazio (delegata Ambiente Anci Puglia).

Partecipano: Ettore Caroppo (presidente Anci Puglia), Giovanni Mastrangelo (presidente Rete Antenna PON R&I), Raffaele Piemontese (vicepresidente Regione Puglia), Alessandro Delli Noci (assessore Sviluppo economico Regione Puglia), Anna Grazia Maraschio (assessora Ambiente Regione Puglia), Domenico Laforgia (presidente Aqp), Gianluca Vurchio (consigliere Aip), Paola Mercogliano (Centro euro-Mediterraneo Cambiamenti Climatici), Elio Sannicandro (Asset Puglia), Guido Mattei (Covenant of Majors), Birgit Georgi (Covenant of Majors).

Eventi estremi come siccità, alluvioni, isole di calore, ecc., richiedono attenzione da parte degli enti locali che devono incrociare le competenze del mondo scientifico e tecnico e la responsabilità multi livello che la questione richiede, in Europa come in Puglia.

Emergenza climaticaGuarda la gallery

Europa, Stati membri, Regioni e Comuni sono impegnati, ognuno nella sua funzione, a fare la propria parte: fondamentale avere chiari gli interventi necessari e mettere in campo azioni che possono contribuire ad affrontare il tema. I cambiamenti climatici richiedono interventi sul clima, sulla produzione di energia sulla sicurezza, sulla mobilità, sull’ambiente, sul modo di concepire lo sviluppo urbano e territoriale in una chiave di innovazione.

L'incontro sarà l’occasione per condividere buone pratiche, comprendere le azioni delle politiche pubbliche regionali ed europee, capire i fabbisogni e le aspettative di territori e comunità della nostra regione.

Nel corso dell'evento sarà presentato e sottoscritto il protocollo di Intesa tra Anci Puglia e Rete Antenna PON R&I, finalizzato ad attivare una collaborazione sui temi: innovazione digitale e tecnologica, rigenerazione territoriale e del paesaggio, innovazione sociale, innovazione nei campi ricerca, cultura e scuola, formazione del capitale umano della PA.

(gelormini@gmail.com)