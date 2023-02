Anci Puglia: via libera al nuovo Statuto dal Consiglio Nazionale ANCI

Il Consiglio nazionale Anci riunitosi ieri a Roma, presieduto da Enzo Bianco, alla presenza del presidente Anci nazionale Antonio Decaro, del presidente regionale Puglia, Ettore Caroppo, e dei consiglieri Francesco Miglio e Michele Santarelli, ha espresso il proprio parere di conformità sul nuovo Statuto Anci Puglia.

Il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di Anci Puglia aveva riscosso l'approvazione unanime dei comuni associati, nel corso dell'Assemblea regionale svoltasi a San Severo il 20 gennaio scorso.

"Sono molto soddisfatto per l'ottimo lavoro che i sindaci pugliesi hanno fatto nell'elaborare, condividere e discutere, per poi approvare, il nuovo Statuto di ANCI Puglia - ha dichiarato il presidente Ettore Caroppo - un particolare ringraziamento alla struttura tecnica Anci Puglia, che ha egregiamente accompagnato questo percorso. Una presa d'atto a tempo di record, quella del Consiglio Nazionale, segno, per l'appunto, del proficuo lavoro svolto sui territori, nonostante le perplessità di qualcuno".

