Andriani ottiene per la 3^ volta la certificazione Great Place to Work® Italia

Alla realtà imprenditoriale pugliese, che spicca nell’ambito dell’Innovation food, Great Place to Work® Italia riconosce per il terzo anno consecutivo il ruolo di Certified Company. Un traguardo raggiunto attraverso un’indagine sul clima interno, che fa emergere la cura e l’attenzione di Andriani per il benessere dei propri dipendenti.

Andriani S.p.A., Società Benefit e B Corp, nota per la produzione di pasta alternativa a base di materie prime naturalmente gluten free come legumi e cereali, per la capacità innovativa e per l’impegno verso uno sviluppo sempre più sostenibile, ancora una volta raggiunge il traguardo di essere certificata da Great Place to Work® Italia come impresa attenta al benessere delle proprie persone e alla qualità del proprio ambiente di lavoro.

Un risultato che premia la dedizione dell’azienda pugliese nel costruire un modello relazionale basato sulla fiducia reciproca tra tutte le persone, indipendentemente da ruolo, genere, orientamento sessuale o anzianità lavorativa, e nelle tante iniziative concrete realizzate per supportare i dipendenti non solo nella vita professionale, ma anche personale.

A cominciare dal percorso di change management e di sviluppo delle risorse umane dedicato alla Genitorialità, aperto a tutti i dipendenti e focalizzato sullo sviluppo delle competenze soft dei genitori per aiutarli a valorizzare la loro esperienza di cura anche nel contesto lavorativo, che è valso ad Andriani il premio Close the Gap 2023 di Coop, fino a quello dedicato al contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere, passando per il progetto Ben-Essere, inaugurato già da parecchio tempo con lo scopo di agevolare una vita lavorativa e personale il più possibile positiva ed equilibrata attraverso attività di prevenzione, supporto psicologico e monitoraggio di parametri fisici specifici.

A proposito della Certificazione, che permette alla Certified Companies di essere riconosciute dai propri stakeholder come organizzazioni di primo piano all’interno del mercato del lavoro e con un’alta attrattività di talenti, Mariangela Candido, HR & Organization Director di Andriani, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ricevere per il terzo anno di seguito un riconoscimento così prestigioso che ci conferma, ancora una volta, che investire sulla felicità, sul benessere fisico e psico-emotivo delle nostre Persone e sulla creazione di una cultura inclusiva è la strada giusta per realizzare vero senso di appartenenza, retention ed engagement all'interno delle nostre organizzazioni”.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

