Andriani per il secondo anno nella classifica Best Workplace for Blue Collar

Andriani S.p.A. Società Benefit per il secondo anno sale sul podio della classifica dedicata ai Blue Collar workers e stilata da Great Place to Work® Italia.

Best Workplaces Italia 2023Guarda la gallery

Il riconoscimento sottolinea, ancora una volta, l'impegno e l'attenzione che l'azienda pugliese dedica al tema del benessere, dei consumatori così come dei propri dipendenti ai quali garantisce un’esperienza lavorativa soddisfacente e fonte di sviluppo del potenziale di ognuno, indipendentemente dal ruolo ricoperto in azienda e dalle mansioni svolte. A tutti i dipendenti che operano nello stabilimento come anche negli uffici, infatti, l’azienda dedica azioni e iniziative concrete tra cui, ad esempio, il progetto Wellness, che promuove attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico delle persone; attività formative su hard e soft skills; importanti momenti di team building, come ad esempio le escursioni nella natura.

In particolare, dall’analisi sulle opinioni degli operai Andriani, effettuata in forma anonima, emergono come temi centrali:

- Fiducia nella direzione aziendale: aspetto fondamentale per il successo di qualsiasi organizzazione, suggerisce l’efficacia della leadership aziendale e della sua capacità di ascolto e rispetto;

- Strumenti di lavoro e risorse: fornire agli operai strumenti adeguati e risorse, anche per la formazione, è essenziale per il loro benessere e la loro produttività;

- Alto livello di engagement: un indicatore che descrive quanto i lavoratori siano coinvolti e motivati nel loro lavoro, con conseguente aumento della produttività e della soddisfazione dei lavoratori.

- Attenzione alla sicurezza: tema fondamentale a garanzia della salute e del benessere dei lavoratori.

Best Workplaces Italia 2023Guarda la gallery

La classifica, pubblicata per il secondo anno da Great Place to Work® Italia, società di consulenza organizzativa in ambito HR e leader in Italia nello studio del clima aziendale, si basa sull’analisi delle opinioni di oltre 8mila operai di 46 aziende italiane dei settori produttivo/manifatturiero e dell’edilizia.

Secondo Mariangela Candido, HR & Organization Director di Andriani, l'impegno di Andriani nel prendersi cura delle sue persone “è un modo di operare a lungo termine, coerente con la nostra natura di Società Benefit e con il nostro percorso di promozione del benessere e della felicità delle nostre Persone”.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

(gelormini@gmail.com)