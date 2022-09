Andriani SpA e 'Felicia' ottengono la certificazione B-Corp

Andriani S.p.A., la realtà imprenditoriale pugliese nata nel 2009 e che in pochi anni è diventata un punto di riferimento dell’innovation food, ha ottenuto la certificazione B Corp. Oggetto della certificazione anche 'Felicia', il brand che ha rinnovato le regole della tavola e la cui mission è promuovere un’alimentazione sana, naturale e sostenibile, improntata all’ottimismo.

Società Benefit dal 2020 e membro fondatore dell’UN Global Compact Network Italia dal 2021, l’azienda di Gravina già da tempo ha abbracciato un nuovo modello imprenditoriale votato alla sostenibilità, facendosi promotrice presso tutta la filiera di riferimento di una nuova consapevolezza virtuosa del business.

Per Andriani, dunque, l’adesione alla community globale delle organizzazioni B Corp, concretizzatasi anche grazie al supporto di Nativa, Regenerative Design Company che accelera l'evoluzione delle aziende verso un paradigma economico sostenibile e rigenerativo, significa perseguire con sempre maggior vigore gli obiettivi di creazione di valore condiviso, massimizzando il proprio impatto positivo verso dipendenti, comunità, ambiente e stakeholder.

“In Andriani siamo impegnati quotidianamente in favore di uno sviluppo sempre più sostenibile - ha commentato Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp - abbiamo scelto di operare secondo un paradigma imprenditoriale evoluto, che contribuisca al benessere delle persone e del pianeta, invece di sottrarre valore e risorse".

"È fondamentale - ha aggiunto - che oggi le imprese rappresentino una forza positiva, in grado di rigenerare ambiente e società. Far parte di questa comunità globale di imprese dagli elevati standard di impatto sociale ed ambientale, ed essere tra le circa 20 aziende italiane certificate che operano nel comparto agroalimentare, ci incoraggia e ci sprona a fare sempre di più e sempre meglio”.

L’azienda, con profondo senso di responsabilità, ha scelto di contribuire a una reale transizione attraverso progetti concreti, il cui stato di avanzamento è rendicontato nella Relazione d’Impatto. Con un’attenzione focalizzata su 5 aree di impatto, tra le quali: filiera produttiva, con il monitoraggio, in ottica di agricoltura sostenibile e di precisione, dell’impronta delle coltivazioni su ambiente e biodiversità; salute e benessere del consumatore, attraverso la promozione di cultura e consapevolezza alimentari; valorizzazione del territorio, collaborando e sostenendo realtà locali; economia circolare, mediante il risparmio delle risorse disponibili come gli 800.000 litri di acqua recuperati dal processo produttivo e riutilizzati annualmente per la produzione di Alga Spirulina; mitigazione del cambiamento climatico, attraverso un ambizioso percorso volto al raggiungimento della Neutralità Carbonica che nel 2021 ha evitato l’emissione di circa 11.000 tonnellate di CO2eq; creazione di identità di gruppo e ambiente di lavoro positivo, grazie a programmi di formazione e attività di well-being.

Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

