Andriani Spa, Fiera San Giorgio - Gravina in Puglia: 'Biometano in circolo'

Il prossimo 21 aprile, in occasione della Fiera Campionaria Regionale di San Giorgio, a Gravina in Puglia, Andriani, eccellenza dell’innovation food, organizza il convegno “Biometano in circolo - un approccio partecipativo verso la transizione energetica” coinvolgendo alcune aziende di punta del territorio in un dibattito, aperto alla cittadinanza, sui temi della mobilità sostenibile.

Coerente con la propria natura di Società Benefit e B Corp, Andriani S.P.A., azienda fiore all’occhiello dell’Innovation food convinta sostenitrice di un processo imprenditoriale rigenerativo e che ha abbracciato il ruolo di agente del cambiamento, per ridistribuire valore e prosperità diffusa in favore delle persone, dell’ecosistema e della comunità, sarà capofila del convegno.

L’appuntamento, aperto al pubblico e al quale - insieme ad Andriani - parteciperanno, in qualità di relatori, rappresentanti di aziende pugliesi del calibro di Tersan Puglia, Italsud Carburanti, IVECO e Hydrogens, con la moderazione di Francesco Ferrante, Vice Presidente di Kyoto Club, rappresenta l’occasione per un confronto a più voci sui temi della mobilità sostenibile, portando all’attenzione del pubblico una nuova opportunità in materia di combustibili a ridotto impatto ambientale.

L’incontro si inserisce in un progetto più ampio, che rientra nel percorso verso la Neutralità Carbonica che Andriani si è prefissa di raggiungere entro il 2025 e che, in ottica di Open Innovation, non solo prevede l’attuazione di interventi e soluzioni tecnologiche mirate alla riduzione del proprio impatto sull’ambiente, ma anche di iniziative di economia circolare in collaborazione con parti terze.

Grazie alle linee guida di Andriani, infatti, sul territorio sarà presto disponibile, presso una stazione di servizio di Gravina in Puglia, un nuovo combustibile green.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione dipasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accurata-mente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercatodella pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.

Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, am-bientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di SviluppoSostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

