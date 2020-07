Andriani Spa, Premio 'Save the Brand 2020' per Felicia la pasta senza glutine

Fari puntatti ancora sulla Andriani Spa, l'azienda di Gravina in Puglia, che vanta un know-how unico nella produzione di pasta alternativa di alta qualità a base di materie prime naturalmente prive di glutine come legumi e cereali.

Innovazione e sostenibilità rappresentano i principali driver competitivi dell’Azienda che, nel 2009, ha avuto il coraggio di osservare il cibo da un’altra prospettiva, conquistando il mercato dell’Innovation food, di cui oggi è leader.

Con il suo brand "Felicia", punto di riferimento del mercato healthy food e con il più alto numero di referenze prevalentemente bio del comparto, si pone l’obiettivo di offrire al consumatore un nuovo modo di alimentarsi, sano e naturale, portando in tavola un’esperienza eclettica improntata al benessere, all’equilibrio e all’ottimismo.

Un impegno e un merito più volte riconosciuti e nuovamente premiati: all’Azienda e al suo brand , rappresentati per l’occasione da Francesco Andriani, Vice presidente e AD, è stato conferito il Save The Brand 2020 nella categoria Innovazione di Prodotto grazie alla capacità di rinnovare le regole dell’alimentazione.

Save The Brand, organizzato da LC Publishing Group e quest’anno per la prima volta in web edition, premia le eccellenze del Made in Italy nel food&beverage secondo criteri che includono performance economica, innovazione, internazionalizzazione, strategie di branding e comunicazione.

“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento - ha commentato Francesco Andriani - che condivido con mio fratello Michele e con l’intera famiglia di Andriani Spa. La nostra azienda ha scelto di dare nuova forma a legumi e cereali trasformando materie prime come lenticchie, ceci, riso integrale, avena, grano saraceno etc. in pasta. Contribuiamo a una nuova educazione alimentare e, anticipando un trend oggi sempre più radicato, offriamo ai consumatori la più ampia offerta di pasta alternativa alla tradizionale, adatta a tutti, sana, gustosa e ricca di preziosi nutrienti per un nuovo stile di vita orientato all’ottimismo.”

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: cinque linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 900 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

