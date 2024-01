Andriani S.p.A. Società Benefit avrà un nuovo plant in Canada

Anticipata a luglio scorso, oggi matura la comunicazione ufficiale da parte di Andriani S.p.A. Società Benefit relativa all’investimento di 34 milioni di Euro per la costruzione di un nuovo sito produttivo all’avanguardia, di oltre 4.800 MQ, presso Innovation Park, London, nella contea di Middlesex Ontario in Canada, dedicato alla produzione di pasta naturalmente priva di glutine e di allergeni.

Una volta che il nuovo stabilimento sarà operativo, l’azienda prevede di realizzare qui la produzione per il mercato nord-americano, migliorando il proprio il posizionamento competitivo, puntando a diventare il più grande produttore di pasta healthy del mercato globale, sia in qualità di co-packer sia con il proprio marchio Felicia.

L’investimento canadese di Andriani, che creerà nuovi posti di lavoro ben retribuiti, è stato accolto con grande favore dal Governo dell’Ontario, che ha selezionato ed inserito l’azienda pugliese all’interno del suo Programma di sviluppo regionale - con il quale l’Ontario sta investendo per aiutare i produttori di tutta la provincia a crescere e ad affrontare priorità e sfide - supportandola con un contributo economico erogato attraverso il Fondo per lo sviluppo dell'Ontario sud-occidentale.

"Aziende come Andriani sono attratte dalla stabilità e dalla crescita dell'economia dell'Ontario, con oltre 11 miliardi di dollari di nuovi investimenti e oltre 120.000 nuovi posti di lavoro creati solo l'anno scorso. L’approccio mirato del nostro governo per attrarre i produttori multinazionali, mentre si espandono e creano posti di lavoro ben retribuiti nelle comunità di tutta la provincia, sta funzionando. Grazie Andriani per aver scelto l'Ontario", ha dichiarato Vic Fedeli, Ministro dello Sviluppo Economico, della Creazione di Posti di Lavoro e del Commercio dell'Ontario, in occasione di un incontro con stampa locale e stakeholder organizzato proprio presso il sito canadese di Andriani.

Gli ha fatto eco Michele Andriani, Presidente e Amministratore Delegato dell’omonimo Gruppo: “Vogliamo ringraziare l'Ontario per questo riconoscimento e per il supporto garantitoci finora. Condividiamo la visione di un futuro guidato dall'innovazione e dalla creazione di valore. A London, Ontario, abbiamo trovato terreno fertile per i prossimi passi del nostro sviluppo internazionale. Miriamo ad avere un impatto positivo sulla vita delle persone attraverso attenzione e investimenti in innovazione alimentare, sostenibilità e pratiche agricole rigenerative.”

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

