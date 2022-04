Andriani SpA Società Benefit riconfermata Best Workplace™ unica nel Sud Italia

Andriani S.p.A. Società Benefit, fiore all’occhiello dell'innovation food per know how produttivo e capacità industriale, ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di Best Workplace™Italia assegnatole da Great Place to Work® Italia, la società di consulenza organizzativa in ambito HR e leader in Italia nello studio e nell’analisi del clima aziendale.

L’Azienda pugliese, che ha saputo innovare il settore alimentare con prodotti healthy di alta qualità a base di materie prime naturalmente prive di glutine, è stata riconosciuta dai suoi stessi dipendenti, attraverso un’indagine sul clima interno, tra le migliori aziende in cui lavorare, con punteggi al di sopra delle media in tutte le dimensioni del sondaggio: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. Un risultato frutto dell’impegno costante di Andriani, che integra i principi del Patto Globale delle Nazioni Unite nell’intera gestione, nel mantenere al centro della propria strategia il concetto esteso di “benessere” per ambiente e persone, in particolare i dipendenti che rappresentano il fulcro vitale dell’azienda. Per valorizzare e coinvolgere le risorse umane, infatti, già da qualche anno Andriani ha dato vita a una campagna integrata volta a consolidare le motivazioni, ad accrescere la condivisione di idee e ad attrarre nuovi talenti.

Tra le più recenti azioni concrete finalizzate al well-being del personale vi è il progetto Ben-Essere, che si propone di agevolare una vita lavorativa e personale positiva ed equilibrata mettendo a disposizione dei dipendenti percorsi di sensibilizzazione e di prevenzione per la salute fisica e mentale attraverso anamnesi individuali complete, il monitoraggio di parametri specifici e delle condizioni di rischio per la prevenzione di malattie cardiovascolari, un servizio di supporto psicologico tramite Numero Verde Benessere attivo 24/24h e 7/7 giorni.

Andriani, inoltre, riconoscendo nella singolarità di ciascuno un valore che è alla base della vita, dell’umanità e del pianeta stesso, indispensabile per progredire ed evolvere, ha consolidato il proprio impegno nella promozione di una corporate culture sempre più inclusiva, attivando al proprio interno diversi nuovi progetti tra cui, in particolare, due percorsi dedicati sia alla valorizzazione del ruolo genitoriale in azienda che al contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere, quest’ultima attività in partnership con Fondazione Libellula.

“Collocarsi sul podio dei Best Workplaces™ per il secondo anno rappresenta per noi un traguardo di rilievo e un riconoscimento all’attenzione crescente che in azienda dedichiamo al benessere delle nostre persone e alla qualità dell’ambiente di lavoro.” ha dichiarato Mariangela Candido, HR & Organization Director di Andriani. “Ringrazio tutti i nostri collaboratori per la partecipazione appassionata e desidero anche congratularmi con le altre aziende premiate oggi insieme a noi: l’augurio è di fare tutti sempre meglio, generando nuove consapevolezze per un futuro sempre più centrato sulla cura delle Persone.”

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.

Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

