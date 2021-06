Antincendio Boschivo 2021, nuova sala operativa regionale in Puglia

Nella sede della Protezione Civile della Regione Puglia, in viale delle Magnolie 6/8 (zona industriale di Bari-Modugno) il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato all’avvio delle attività 2021 di Anti Incendio Boschivo per fronteggiare il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Nell’occasione è stata inaugurata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), recentemente ristrutturata e ubicata al primo piano della sede della Protezione Civile regionale.

La campagna A.I.B. vedrà il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del sistema di protezione civile (Vigili del Fuoco, Arif, Carabinieri Forestali, volontariato organizzato), coordinate dalla protezione civile regionale.

Insieme ad Emiliano, sono intervenuti il dirigente della Protezione Civile regionale Mario Lerario e il direttore generale dell’A.R.I.F. Francesco Ferraro; mentre la rappresentanza delle altre strutture operative coinvolte, è stata assolta dal generale Antonio Danilo Mostacchi per i Carabinieri Forestali e da Emanuele Franculli per i Vigili del Fuoco.

“Prende ufficialmente il via da oggi in Puglia la campagna Antincendio Boschivo (Abi) 2021", ha dichiarato il Consigliere regionale Maurizio Bruno (PD), Presidente Comitato regionale Permanente Protezione Civile, "Ed è stato un onore immenso per me, in veste di Presidente del Comitato, inaugurare questa delicata e fondamentale iniziativa per la sicurezza di tutti i pugliesi e dell’intero territorio, al fianco del presidente Michele Emiliano e di tutti gli attori coinvolti".

"Tutti uniti e operativi - ha sottolineato Bruno - per tutelare, nei mesi più caldi dell’anno, un fenomeno che, se non tenuto sotto controllo, può devastare intere aree della Regione e causare perdite in termini di vite, di territorio, di economie, di patrimonio boschivo, di biodiversità, incalcolabili. Da anni in Puglia, su questo fronte, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, tecnici regionali e non solo, lavorano in stretta sinergia. Dando risultati sempre eccezionali. La difesa del territorio condotta dalla Protezione Civile pugliese è, fuor di partigianeria, tra le migliori in Italia. E questo lo si deve non solo allo straordinario lavoro dei singoli, di ogni militare, di ogni vigile del fuoco, di ogni volontario. Ma anche grazie, come ha spiegato lo stesso Comandante regionale dei Vigili del Fuoco, a una Regione che anche nell’anno della pandemia ha ampliato tutto il suo impegno in questa direzione".

"Nel 2020 sono stati eseguiti 5.568 interventi antincendio rispetto ai 4.181 del 2019, di cui 183 incendi boschivi rispetto ai 166 del 2019. Numeri che testimoniano la necessità di un sempre maggiore impegno su tale fronte e che rappresentano una sfida per tutti noi non solo sul fronte degli interventi, ma anche su quello della prevenzione".

"Per questo - ha concluso Bruno - bisognerà lavorare molto anche sulla comunicazione, sull’educazione dei cittadini, che vanno informati adeguatamente in merito ai rischi e alle conseguenze devastanti che tante piccole azioni quotidiane, all’apparenza innocue, possono causare.In questa ottica la ristrutturazione della Sala Operativa Unificata Permanente all’interno della sede di Protezione Civile, con nuovi spazi messi a disposizione dei volontari per le attività del gruppo AIB, rientra fra gli interventi principali realizzati. Ma non è che una parte di un cammino ancora tutto da compiere”.

