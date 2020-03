Appello dalla Puglia all'Industria dei Congressi Mondiale: 'Sosteneteci!'

MPI Italy(Meeting Professionals International), la più grande associazione di professionisti dell'industria dei convegni, e SITE Italy (Society for Incentive Travel Excellence) con ADMEI (Association of Destination Management Executives International) hanno lanciato un forte appello a tutte le associazioni internazionali raccolte nell’Events Industry Council, voce ufficiale a livello mondiale che abbraccia le 30 associazioni di categoria dell’industria degli eventi e dei congressi.

Obiettivo dell’iniziativa messa in atto dalle tre associazioni di settore è sensibilizzare le principali associazioni internazionali attraverso una comunicazione veritiera e positiva da diramare ai professionisti del settore Meeting & Incentive, che restituisca all’Italia la sua reale identità di Paese sicuro e accogliente per i planner stranieri.

Le richieste avanzate dalle tre associazioni insieme in una comunicazione internazionale rivolta all’Events Industry Council intendono quindi tutelare l’industria italiana del MICE.

“Il mercato straniero più di tutti è stato sviato dalle campagne di comunicazione allarmiste da parte dei media in merito alla diffusione sul territorio Italiano del Covid-19", commenta Maddalena Milone, imprenditrice pugliese del settore eventi e presidente nazionale eletto dell'MPI, che ha recentemente firmato il Manifesto per riconoscere e promuovere la leadership femminile nel settore dei Congressi, degli Eventi e degli Incentive.

"Per questo - aggiunge - in coordinamento con SITE Italy e ADMEI abbiamo inviato un messaggio alla comunità internazionale dell’industria congressuale e degli eventi, affinché sostenga l’Italia, bloccando l’impatto negativo in corso. Come è scritto anche nell’appello, l’Italia è il Paese nel Mondo del quale la Meeting & Incentive Industry non può fare a meno. E la Puglia è una delle regioni di punta del settore ormai, dove sono a rischio grandi congressi ed eventi programmati nei prossimi mesi”.

In particolare le associazioni nell’appello sottolineano che le aree geografiche epicentro del virus in Italia sono ben circoscritte e non coinvolgono le destinazioni del Turismo e della Meeting & Incentive Industry e che la sanità italiana è riconosciuta tra le migliori al mondo ed è gratuita per tutta la popolazione.

