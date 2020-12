Assegno straordinario Covid ai disabili non autosufficienti: bilancio variato

Finanziati da agosto a dicembre 2020 gli assegni di cura per 800 euro mensili, riconosciuti dalla Regione Puglia per le persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza. È la misura di più importante impatto sociale contenuta nella manovra di bilancio approvata dalla Giunta regionale.

“Era un impegno preciso che avevamo preso sapendo quanto fosse importante, per circa 7.700 pugliesi", ha osservato il presidente Michele Emiliano, commentando il provvedimento contenuto all’interno della variazione di bilancio, approvata unitamente all’assestamento di bilancio 2020, "Un sostegno economico decisivo, considerando la contrazione dei servizi domiciliari causata dalle restrizioni da COVID-19”.

Riproposto al Consiglio regionale, per l’intervenuta decadenza per fine legislatura del precedente provvedimento approvato lo scorso 30 giugno, anche il disegno di legge di approvazione del rendiconto della gestione 2019: sul quale, il 9 ottobre 2020, si è pronunciata positivamente la Corte dei conti nel giudizio di parificazione.

“I primi provvedimenti in materia di bilancio della nuova Amministrazione sono orientati dalla stella polare dei maggiori bisogni emergenti in questi duri mesi di pandemia - ha sottolineato il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, "Com’è il caso dei 30 milioni e 728 mila euro destinato agli assegni di cura e il cui finanziamento si completa con la variazione approvata”.

Per quest’anno, agli assegni di cura avevano avuto accesso circa 7.400 cittadini, che hanno percepito sette mensilità da gennaio a luglio 2020, con 41 milioni e mezzo di euro di risorse regionali. “Il protrarsi dello stato di emergenza COVID-19 - ha spiegato Piemontese - ci ha indotto a estendere la durata temporale del programma fino al 31 dicembre di quest’anno e, quindi, a reperire le ulteriori risorse necessarie, stimando un accresciuto fabbisogno per 7.682 pugliesi non autosufficienti o con disabilità gravissime”.

La variazione al Bilancio di previsione approvata, ai sensi della normativa emergenziale COVID-19 per l’anno 2020, è immediatamente esecutiva e sarà prontamente inoltrata al Consiglio regionale per la prevista ratifica. La manovra prevede il finanziamento di queste principali misure: 5 milioni e mezzo per l’allestimento dell’ospedale mobile COVID-19 nel quartiere della Fiera del Levante di Bari, 4 milioni per i Consorzi di Bonifica, 1 milione per l’acquisto e la distribuzione di ambulanze alle Aziende sanitarie e Policlinici e 1 milione e 700 mila euro per la Protezione civile regionale.

Rendiconto, assestamento e variazione arriveranno presto all’attenzione del nuovo Consiglio regionale e “Sarà una utile occasione per un pubblico confronto sulla gestione complessiva di questo complicatissimo 2020 che sta per chiudersi”, ha concluso Piemontese.

A tal proposito, con una nota diffusa i consiglieri del M5S Grazia Di Bari, Rosa Barone, Cristian Casili e Marco Galante, hanno dichiarato: “I quasi 27 milioni di euro stanziati per l’erogazione del contributo straordinario Covid ai disabili gravissimi e non autosufficienti sono un risultato importantissimo. Una richiesta, quella di aumentare i fondi, per cui ci battiamo da tempo e dispiace che qualcuno ne abbia fatto motivo per una sterile polemica politica".

"Il 30 ottobre - hanno ricordato i pentastellati - avevamo inviato una nota a tutte le Asl pugliesi e al Dipartimento Salute Regionale per conoscere le cause dei ritardi nell’erogazione del contributo, viste le numerose segnalazioni che ci arrivavano da tutta la Puglia. Il 6 novembre, vista la risposta delle Asl a cui spettava la presa in carico delle domande, che segnalavano l’assenza di risorse economiche adeguate, avevamo chiesto al Dipartimento Salute lo stanziamento di ulteriori risorse".

"Richieste - hanno ribadito i 4 consiglieri M5S - che abbiamo ribadito nei giorni scorsi al presidente Emiliano, che ieri ci ha assicurato avrebbe provveduto nella successiva seduta della Giunta alla firma della delibera. Cosa che poi è avvenuta. Non pensiamo che basti e siamo consapevoli ci sia ancora tanto da fare per migliorare l’assistenza alle persone con disabilità".

"Lavoreremo per capire come poter aiutare chi non è riuscito ad entrare nella platea dei destinatari del contributo e per una migliore gestione dei fondi statali ed europei, assieme ad un potenziamento dell’assistenza domiciliare. Quello che abbiamo intrapreso - hanno ripetuto i grillini - è un cammino che richiede tempo e collaborazione istituzionale e lo abbiamo ribadito più volte. Lavoreremo per arrivare a risultati concreti per il bene del pugliesi”.

(gelormini@gmail.com)

---------------------

Pubblicato in precedenza: Barone M5S: 'Positivo l'incontro con Emiliano, inizia un percorso condiviso'