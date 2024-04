Augusta Tota è la nuova presidente del PD di Bari

L’Assemblea cittadina del Pd di Bari, preso atto delle dimissioni di Titti De Simone (a seguito del suo sostegno a Michele Laforgia, per la corsa a Palazzo di Città), ha eletto presidente pro tempore dell’assemblea Augusta Tota.

L’Assemblea della Unione Comunale del Pd della città di Bari, riunitasi il 22 aprile 2024, conferma il pieno e totale sostegno alla candidatura a Sindaco di Vito Leccese, impegnando a questo fine l’intero partito: i suoi candidati ed i suoi iscritti.

"Alle soglie della imminente campagna elettorale amministrativa - si legge nel documento finale - si intende ribadire con forza il nostro impegno al servizio della città e, dunque, di tutte le donne e di tutti gli uomini che la vivono e che la frequentano. Sin da ora chiediamo ai nostri nuovi rappresentanti, che siederanno nell’assemblea comunale ed in quella dei cinque municipi, di consolidare il lavoro svolto dalle più recenti amministrazioni di centrosinistra ed al tempo stesso di essere i principali promotori di innovazione ed anche di cambiamento dell’azione politico-amministrativa del prossimo quinquennio".

"Insieme ai nostri alleati e con la guida di Vito Leccese - prosegue la nota - il centrosinistra continuerà così a rispondere efficacemente alle continue sfide che la responsabilità di governo consegna agli amministratori di una città, come la nostra, che punta a raggiungere sempre nuovi e più ambizioni traguardi. A questo fine abbiamo in questi mesi formulato una proposta di programma di governo che intendiamo ora affidare al nostro candidato sindaco, condividendola con i nostri alleati, ma anche con tutte le espressioni del riformismo che saranno presenti nella prossima competizione elettorale".

"Sottrarre al popolo del centrosinistra barese lo strumento principale per ricondurre ad unità proposte pure differenti, come le primarie di coalizione, è stato un grave errore. Nonostante ciò il nostro impegno nella ricerca dell’unità, del campo alternativo alla destra, non si esaurisce alle soglie di una campagna elettorale che, purtroppo, non per nostra responsabilità, vivremo separati".

"Nel rispetto delle singole posizioni, ribadiamo ancora una volta la nostra piena disponibilità a costruire, sul piano programmatico, ogni forma di collaborazione con tutte le forze alternative alla destra nella prossima azione di governo cittadino. Con Antonio Decaro la nostra città si è affermata in questi anni come punta avanzata dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Non solo Bari, ma l’intera provincia, ha dato vita ad una delle più dinamiche aree metropolitane del nostro Paese. In questo modo abbiamo anche saputo intercettare il sostegno di politiche comunitarie volte ad assegnare proprio a tali enti un ruolo decisivo per la transizione ecologica e per le politiche di inclusione sociale, poste al centro dell’agenza europea".

"La candidatura di Antonio Decaro al Parlamento Europeo è di fatto l’occasione che dobbiamo cogliere per proseguire sulla strada avviata, consolidando il rapporto tra la città metropolitana e la Unione Europea della quale costituiamo, storicamente, la porta verso l’Oriente aperta sul Mediterraneo. La coincidenza delle due scadenze elettorali ci impegna ancora di più su entrambe i fronti che rappresentano, in uguale misura, la nuova frontiera verso la quale lanciare il futuro della nostra città a favore, soprattutto, delle giovani generazioni".

"Pertanto l’impegno dell’intero partito della città sarà pieno e totale a sostegno di Antonio Decaro e delle candidate e dei candidati del Pd per il nuovo Parlamento europeo. Non è nostro costume mettere la testa sotto la sabbia, rinunciando ad affrontare temi anche scottanti che la cronaca di queste ultime settimane ha proposto alla opinione pubblica. Rimanendo entro il campo delle nostre competenze, cogliamo questa occasione per ribadire come il consenso elettorale che in tutti questi anni abbiamo raccolto, intorno alla nostra proposta politica ed ai i nostri candidati, è il segno della capacità di dare rappresentanza alle istanze collettive e di offrire risposte a queste ultime, attraverso azioni di governo che puntano alla costruzione del bene comune. Ė questo per noi un imperativo non negoziabile con chiunque si intenda presentare non solo nelle nostre liste, ma anche in quelle dei nostri alleati".

"La buona politica è quella capace di rispondere a talune sue forme degenerative, le quali vanno pubblicamente sanzionate in primo luogo attraverso precise scelte politiche che prescindono dai risvolti penali legati a comportamenti assunti dai singoli. Pertanto, diamo mandato ai nostri organismi di garanzia di rafforzare tutti gli strumenti utili a garantire la massima trasparenza nella scelta dei nostri candidati, chiamati a svolgere con onore la propria funzione pubblica, come sancito dalla Costituzione. Dichiariamo altresì il nostro pieno sostegno ad ogni simile azione intrapresa dal nostro candidato sindaco, Vito Leccese, nei confronti di tutti i candidati delle liste che intendono sostenerlo".

"Tutto il complesso meccanismo delle nomine nelle aziende, enti e società controllate, dirette, partecipate dal Comune, va sempre più sottratto alla arbitrarietà delle scelte monocratiche e alla contrattazione tra le forze politiche (che spesso alimenta il trasformismo) per consolidare, invece, meccanismi trasparenti di selezione, accessibili a tutti, anche sulla scorta delle esperienze vissute in altre città e Regioni del nostro Paese".

"Infine condividiamo la proposta avanzata dal segretario cittadino di istituire un gruppo di lavoro, che affianchi la Segreteria e completi il lavoro di composizione delle nostre liste, al Consiglio comunale e ai Municipi, consolidando in tal modo il clima di piena collegialità e corresponsabilità nelle scelte del partito.

