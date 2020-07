Aurelio Valente, 'L’Unione Europea dopo il coronavirus' Progedit. L'intervista

Franco Passacantando, Leonardo Patroni Griffi e Aurelio Valente presentano “L’Unione Europea dopo il Coronavirus” - Progedit 2020 a ‘Il libro possibile’, venerdì 10 luglio alle ore 19.00, a Polignano a Mare (Ba), presso il Porto turistico Cala Ponte Marina - Banchina Pirelli Cinturato. Interviene Salvatore Rossi (in collegamento web). Modera l’editore Gino Dato.

Affaritaliani.it - Puglia ha incontrato l’autore prima dell’appuntamento alla kermesse letteraria che vedrà confluire in Puglia le migliori firme in libreria.

Dottor Valente, qual è l’obiettivo di questa iniziativa economico-letteraria?

Quello di stimolare attenzione e partecipazione più consapevole su temi di vitale importanza. Con l’intento di favorire l’idea e lo spirito europeistici, in particolare tra i giovani, gli interventi di alcuni autorevoli economisti, giuristi ed esperti - raccolti nel libro “L’Unione europea dopo il coronavirus” (Progedit editore) da me curato - sono stati scritti nel pieno del lockdown ed alla fine hanno potuto scorgere un po’ di luce in fondo al tunnel: mentre il buio devastante distruggeva vite umane ed economie indebolite in tutto il mondo.

Dal suo osservatorio qualificato; gli uffici della Banca d’Italia che per molto tempo l’hanno vista protagonista in prima linea, ha potuto intravvedere da dove proviene quella luce?

La luce proviene dalle fasi di ripresa dall’isolamento avviate nel nostro Paese, dai recenti dati Covid-19 - che mostrano come “il peggio sia passato” e dalle diverse misure economiche e finanziarie adottate o in corso di adozione, da parte dell’Italia e dell’Unione Europea, che con la Next Generation EU sta preparando una risposta poderosa allo shock senza precedenti del Coronavirus. Purtroppo dobbiamo constatare che la pandemia sta colpendo ancora duro, in larghe aree depresse e non, in tutto il mondo, con una spaventosa progressione.