Autonomia differenziata, il tavolo istituzionale della Presidente Capone

Convocato dalla Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, per venerdì 11 novembre, alle ore 11.30, nell’Aula consiliare di via Gentile, il tavolo per discutere delle iniziative da assumere in merito alla riforma sull’Autonomia differenziata.

“Si tratta di un tema centrale per l’Italia e per il Sud - ha commentato la Presidente - diverse sono le posizioni manifestate dalle forze politiche nazionali e locali e dagli esperti".

"Ritengo fondamentale affrontare la discussione nel nostro Consiglio regionale - ha aggiunto - con il contributo delle Università, dei rappresentati dei territori, le sigle sindacali, le associazioni datoriali e di terzo settore, per costruire insieme, maggioranza e opposizione, proposte concrete per il rilancio del Mezzogiorno, ancora di più ora in vista delle grandi risorse che nei prossimi anni saranno drenate dall’Unione europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

