Autonomia differenziata, Loredana Capone: 'Un Paese di figli e figliastri'

Il disegno legislativo sull'Autonomia differenziata è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri. La presidente del consiglio regionale pugliase, Loredana Capone, ha commentato: “Il disegno di legge del ministro Roberto Calderoli è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Adesso chi ha più soldi e più servizi potrà averne ancora di più e chi, invece, ne ha di meno è destinato a restare ancora più indietro".

"I livelli essenziali delle prestazioni saranno definiti da una cabina di regia attraverso un DPCM - ha spiegato la presidente Capone - il Parlamento, totalmente escluso da ogni confronto e discussione, non potrà fare altro che ratificare, ovvero, prenderne atto, e a questo si aggiunge l’invarianza di spesa perché la riforma, che pure mette come condizione base l’individuazione dei Lep, non prevede nessuna spesa pubblica aggiuntiva per lo Stato. Saranno le Regioni, infatti, a dover fare fronte alle nuove spese utilizzando il proprio gettito fiscale. In sostanza la ripartizione delle risorse non avverrà su base nazionale a seconda delle necessità collettive dei territori, ma sarà affidata alla contrattazione diretta con le singole regioni".

"Una pagina politica tra le più brutte che il nostro Paese abbia mai conosciuto - ha aggiunto Loredana Capone - realizzata dal governo in tutta fretta, prima di un confronto approfondito con la Conferenza Stato Regioni e con le forze economiche e sociali, e soprattutto prima di individuare e impegnare le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, e si parla, per iniziare, di oltre 60 miliardi".

"È legittimo quindi chiedersi perché questa dichiarazione di guerra al Sud. E i tempi record fanno pensare: perché tra una settimana si vota in Lombardia? Ma Così il Governo Meloni sta disegnando la nuova Italia, contro la democrazia, contro il grande lavoro di mediazione delle sigle sindacali e delle associazioni di categoria, contro la strategia europea per la crescita che punta a superare le disuguaglianze, tanto che ha dato al nostro Paese la fetta più cospicua di risorse del Next Generation Eu proprio per risanare i divari, e persino contro la Costituzione italiana. Perché, che che se ne dica, questo disegno di legge è anticostituzionale nella misura in cui fa di una parte del nostro Paese la terra dei diritti mancati."

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” recita l’art. 3 - ha concluso Loredana Capone - ma come si fa a parlare di dignità se poi i cittadini del sud possono contare su un terzo dei servizi di quelli che vivono al nord? Dalla sanità alla scuola, all’università, dalle infrastrutture al welfare, al lavoro. Praticamente un Paese di figli e figliastri. Praticamente cittadini diversamente italiani”

