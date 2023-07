Autonomia differenziata, PD a Napoli: 'Appello all'unità'

“Siamo qui per testimoniare tutti insieme la lotta contro il disegno di legge per l’Autonomia differenziata che rischia di mettere in difficoltà le cittadine e i cittadini che combattono ogni giorno e che meritano di essere considerati tutti uguali”, lo ha detto la vicepresidente nazionale Pd, Loredana Capone, al Foqus di Napoli per la due giorni Pd ‘Una e Indivisibile’.

“Da qui, da Napoli, dai quartieri spagnoli, dove la vita è più complessa e il supporto necessario - ha detto - vogliamo ringraziare tutte e tutti coloro che s’impegnano e lanciare un grande appello all’unità perché la nostra non è una battaglia di potere né di identità ma per i diritti di tutte e tutti. Solo così saremo forti e decisivi nella conquista del risultato”.

La vicepresidente presiede e modera, insieme a Sandro Ruotolo, il panel che vede, tra gli altri, gli interventi del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, del sindaco di Bari e presidente ANCI, Antonio Decaro, della segretaria Pd Elly Schlein.

