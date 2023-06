Autorità Idrica Pugliese, Matarrelli: 'I nuovi interventi'

Si è riunito il Consiglio Direttivo di Autorità Idrica Pugliese, sotto la Presidenza del Sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, per approvare progetti di realizzazione di infrastrutture idriche e fognarie, interventi di completamento e potenziamento reti, lavori di smaltimento del sistema di smaltimento di acque meteoriche e molte altre opere di grandissima importanza che andranno a servire numerosi territori della Puglia.

Il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino (FG) del valore di 4.200.000,00 di euro.

L’ obiettivo principale dell’intervento consiste nel potenziamento e adeguamento dell’impianto, in tutte le sue linee, al fine di superare il contenzioso comunitario europeo e migliorare la funzionalità del presidio depurativo. L’ intervento prevede inoltre le opere necessarie per il contenimento delle emissioni odorigene. L’impianto di depurazione di Volturino, ad esito dell’intervento sarà in grado di rilasciare un refluo conforme ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Il potenziamento del nuovo impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’Agglomerato di Casamassima (BA) del valore di 7.200.000,00 di euro.

L’ approvazione di progetti relativi agli interventi necessari, per la realizzazione delle infrastrutture idriche e fognarie nell'ambito dei contratti quadro degli allacciamenti che interesserà moltissimi comuni pugliesi per un importo totale di 4.400.000,00 di euro, di cui 2.400.000,00 per le zone agricole e turistiche e 2.000.000,00 per i centri urbani.

L’ampliamento della rete fognaria nella “zona Buoncammino” del Comune di Altamura, mediante l’adozione di quadro economico per l'importo di € 1.040.000,00.

Lavori di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche presso l’impianto di potabilizzazione del Sinni – Laterza (TA) - valore di quadro economico di 1.650.000,00 di euro.

Si è approvato inoltre l’incremento del quadro economico per la realizzazione della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione “Taranto Gennarini”, intervento, del valore di 15.000.000,00 di euro. Un progetto importante ed ambizioso, che ha visto una lunga gestazione.

Il terzo depuratore più grande di Puglia, il cui potenziamento è improntato solo e soltanto in un’ottica green, di sostenibilità ambientale, che risponderà in maniera più che potenziata alle esigenze dei cittadini dell’agglomerato di Taranto.

Autorità Idrica pensa, indirizza e realizza i suoi progetti, avendo sempre come obiettivi: individuare nuove fonti di approvvigionamento , interconnettere ed estendere le reti idriche e fognarie, garantire a tutti i cittadini pugliesi dotazioni idriche giornaliere, potenziare la potabilizzazione, riutilizzare le acque reflue.

L’acqua come risorsa da rinnovare, puntando all’efficientamento del servizio idrico integrato di recupero delle perdite, al suo razionale utilizzo ed al rinnovo delle risorse naturali così da non pregiudicare il patrimonio idrico, l’ambiente, l’agricoltura pensando al presente ma anche e soprattutto per restituire alle generazioni future una qualità di vita migliore ed ecosostenibile.

Da qui, si ha la misura dell’importanza di questi grandi progetti ed interventi a tutela del territorio, dell’ambiente e dei cittadini che Autorità Idrica Pugliese persegue.

Resta fermo, il perseguimento degli interessi del cittadino, assicurando loro, sempre, il miglior servizio possibile, finanziando grandi opere e non tralasciando alcuna opportunità che ci offre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

