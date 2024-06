Azienda Agricola Sostenibile: nasce il nuovo marchio per le imprese

Nasce un nuovo marchio per le imprese agricole del territorio ionico salentino che garantisce la regolarità e la dignità dei lavoratori e che attesta la qualità dei prodotti agroalimentari, ottenuti con metodi di lavorazione e conservazione tradizionali che riducono al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

Si chiama “Azienda Agricola sostenibile” ed è uno dei progetti, insieme a “Ciclonica, la ciclovia del Salento ionico”, dedicati alla sostenibilità agricola e ambientale. Sono stati presentati alla stampa dalla Green Community onico-Adriatica, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, dal capo progetto, Amleto Della Rocca, dall’assessore al Turismo di Nardò, comune capofila della Green Community, Giulia Puglia, e dall’ideatore del percorso cicloturistico Roberto Guido. Le iniziative rientrano nell’ambito del piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale, attuato dalla Green community cui hanno aderito dieci comuni: Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Porto Cesareo, Racale, Taviano e Ugento.

“Un esempio virtuoso di collaborazione e unione tra territori – ha dichiarato l’assessore Donato Pentassuglia - che insieme hanno deciso di agire all’insegna della sostenibilità. Il marchio, come bollino identificativo, dato alle imprese virtuose del territorio è uno dei progetti che la Green Community: un modo per valorizzare le aziende agricole del territorio che agiscono nella legalità, con una forza lavoro cui vengono garantiti pieni diritti di dignità e che lavorano con metodi di produzione sostenibili, offrendo al consumatore prodotti di alta qualità e rappresentativi proprio di quei territori. Anche la Ciclovia costituisce un’ulteriore azione strategica che, nel pieno rispetto dei suggestivi paesaggi della fascia jonico salentina mira promuovere un tipo di turismo sempre più apprezzato che coniuga sport, natura, cultura, storia e, naturalmente, enogastronomia”.

“La Green Community Jonico-Adriatica - ha ricordato Pentassuglia – è stata la prima comunità in Puglia destinataria delle risorse strategiche del PNNR con le sta attuando il suo piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale, in linea con gli obiettivi della Politica di Coesione europea 2021/2027. E’ un progetto in cui ho da subito fortemente creduto e mi auguro che il comune capofila, Nardò, insieme a tutti comuni coinvolti sensibilizzino quanto più possibile su queste tematiche il mondo della scuola e dei giovani. Noi dobbiamo fare anche un'operazione culturale per attuare il vero cambiamento che tutti auspichiamo”.

“Oggi presentiamo due dei venti interventi messi a punto dalla Green Community - ha dichiarato il progettista della Green Community e project manager dell'intervento Azienda Agricola Sostenibile, Amleto della Rocca - che ha come capofila il comune di Nardò e che coinvolge dieci comuni che hanno sottoscritto un accordo d’intesa su proposta dell'assessore Pentassuglia. Si tratta dei progetti “Azienda agricola sostenibile” e della “Ciclovia”. Il primo, in sintesi, prevede l'individuazione di un certo numero di aziende che aderiranno a un marchio, rappresentato da un campo coltivato tra i due mari, lo Ionio e l'Adriatico, che nel tempo ci auguriamo rappresenti un vero e proprio brand. Obiettivo dell’intervento è la valorizzazione di una serie di prodotti tipici agroalimentari del territorio che insistono sui comuni di Manduria, Nardò, Gallipoli e Ugento. Saranno proprio questi quattro comuni ad attuare un’attività di informazione e formazione sul marchio riservata alle aziende agricole in programma il 26 giugno 2024, nella Sala Consiliare del Comune di Manduria, dalle ore 17.00”.

Sul progetto ‘Ciclonica, la ciclovia del Salento jonico’, tragitto a tappe lungo 300 chilometri, è intervenuto Roberto Guido, ideatore del percorso: “la ciclovia del Salento jonico - ha dichiarato - ha l’ambizione di diventare un itinerario in grado di richiamare i flussi del cicloturismo puntando sull’intreccio tra mare e natura, un mix unico che solo il Salento sa offrire con ben sei Parchi e Aree naturalistiche da attraversare in bici, da Ugento fino a Manduria, sul filo della meraviglia tra mare e terra".

