B20 e G20YEA "Global Reinassence", la nota di Nicola Altobelli

di Nicola Altobelli *

Si è appena chiusa una settimana incredibilmente intensa. La possibilità di ritornare a incontrarsi di persona, viaggiare, scambiarsi sguardi e gesti non più mediati da un schermo, sono la diretta conseguenza di aver scelto con convinzione la Scienza.

Come ha detto il presidente #Draghi nel suo intervento al #B20: il vaccino ci offre la possibilità di guardare alla fine della pandemia. Ma a questo punto è giusto porci una domanda importante: vogliamo tornare davvero al passato? Alle nostre abitudini che con sempre più evidenza ci mostrano che abbiamo un modello di sviluppo e una società insostenibili? Non è forse il caso di approfittare della ripartenza post pandemia per cambiare paradigma, costruendo insieme un nuovo modello sociale più equo e sostenibile?

Di questo hanno dibattuto i giovani imprenditori dei paesi G20 riunitisi a Milano il 5 e 6 ottobre, sotto la sapiente guida dei Giovani Imprenditori Confindustria, in occasione del summit annuale del G20 Young Entrepreneurs' Alliance.

L'auspicio è proprio quello di una vera e propria "Global Reinassance", attivabile attraverso un impegno condiviso. Tema ripreso e arricchito ieri e oggi a Roma, al summit #B20 “Reshape the Future” organizzato da Confindustria e a cui ho avuto il privilegio di partecipare.

Tanti sono stati gli spunti, gli esempi, gli stimoli di riflessione e azione che a più riprese alcuni tra gli imprenditori e business leader mondiali (Elkan, Bezos, Dompè, Descalzi, Starace, Messina, Ibarra) hanno lanciato, presentando il risultato del lavoro delle 9 task forces, trasposto in raccomandazioni e azioni concrete che, infine, la Presidente Marcegaglia ha affidato al Presidente Draghi.

La strada per una nuova società più sostenibile è certamente ancora molto lunga, ma si avverte sempre più un consenso ampio e condiviso. Tutti i ministri intervenuti (Franco, Cingolani, Bonetti, Colao, Di Maio) hanno sottolineato l’importanza cruciale del ruolo dell’imprenditoria, non in antagonismo con il pubblico, bensì in partnership.

La pandemia ci ha insegnato che dalla stretta collaborazione tra settore pubblico e privato possono scaturire risultati straordinari, che come evidenziato da Jeff Bezos (Amazon) trovano nell’innovazione e non nella privazione la soluzione più efficace ai problemi.

Per me è stato particolarmente gratificante sentirmi parte di una comunità così attiva e responsabile che elabora proposte concrete e cerca una via per migliorare il mondo, rifuggendo la protesta fine a se stessa e intraprendendo nuove vie con tanto pragmatismo e la voglia di farcela.

Approfitto di questo spazio, per ringraziare i Giovani Imprenditori di Confindustria, il presidente Riccardo Di Stefano, il mio successore Alessandro Somaschini, nonché l'infaticabile Matteo Dell'Acqua, che mi hanno offerto questa “wild card” dal valore inestimabile.

GRAZIE RAGAZZI!

*Vice Presidente Nazionale Confindustria - Giovani, con delega agli Affari Internazionali (2017-2020).