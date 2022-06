Ballottaggi, il Pd perde la disfida e vince dove il centrosinistra resta unito

Marco Lacarra, deputato e Segretario regionale del Partito Democratico, non usa mezze misure nel commentare i risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali del 26 giugno: “Lasciano perplessi le parole di commento alla tornata elettorale appena conclusa pronunciate dal Commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis. Pur comprendendo l’imbarazzo e le difficoltà del centrodestra, per il brusco calo di consensi e la sconfitta in moltissimi comuni della nostra regione, sfugge ad ogni logica il tentativo di far passare la vittoria di Cosimo Cannito a Barletta come la ciliegina sulla torta di un successo a tutto tondo nelle amministrative”.

“Giova ricordare all’On. D’Attis - aggiunge Lacarra - che il centrosinistra non ha governato Barletta negli ultimi anni e che il solo fatto di ritenere un trionfo la conferma di un sindaco uscente la dice lunga sullo stato di salute del centrodestra pugliese. Il Partito Democratico è stato protagonista di queste elezioni in tutto il Paese. In Puglia, poi, il PD è risultato il partito più votato pressoché ovunque”.

“Conviene inoltre ricordare che, in totale contrapposizione con la narrazione di D’Attis - precisa ancora Lacarra - la coalizione che governa la Puglia, di cui il PD si conferma il perno assoluto, ha raddoppiato, con queste elezioni, il numero di comuni dove esprime sindaco e amministrazione, passando da 20 a 40 comuni sui 50 al voto”.

“Appare, pertanto, inequivocabile - conclude il segretario del PD Puglia - la scelta fatta dai cittadini pugliesi e italiani di affidarsi alle proposte politiche serie offerte dal centrosinistra, che respingono ogni forma di demagogia e sono invece sempre tese a migliorare le condizioni di vita delle persone e stimolare lo sviluppo del Paese. A D’Attis mi consento di consigliare una lettura più completa dei risultati elettorali. Sono certo che potrebbe essergli d’ausilio per la ferma presa di coscienza del fallimento del centrodestra in questa tornata elettorale”.

Lo scacchiere pugliese, a spogli conclusi, presenta la riconferma dei sindaci uscenti a Molfetta con Tommaso Minervini, a Barletta con Cosimo Cannito e a Palagiano con Domiziano Lasigna, mentre a Polignano a Mare la spunta Vito Carrieri. Il centro-sinistra ha la meglio anche a Santeramo in Colle con Vincenzo Casone e a Giovinazzo con Michele Sollecito. Così come a Castellaneta, dove si afferma Gianni Di Pippa.

Le dinamiche locali, infine, vedono vincere a Castellana Grotte Domi Ciliberti (ex candidato al consiglio regionale con la Lega, ora approdato in area Emiliano), mentre a Mottola è il M5S a insediarsi sullo scranno del primo cittadino con Giovanni Barullo.

"Gioia e commozione ieri sera a Castellaneta per un risultato straordinario - ha dichiarato Gianfranco Lopane Coordinatore Provincia Taranto del gruppo CON e Assessore regionale al Turismo - la comunità ha scelto di scrivere una pagina politica nuova eleggendo a sindaco Gianni Di Pippa".

"È stata una sfida difficile, una sfida per il cambiamento - ha aggiunto Lopane - dove l’impegno condiviso e la perseveranza hanno dato i loro frutti. È stata anche la serata del mio amico Domiziano Lasigna. Palagiano ha rinnovato la fiducia al suo sindaco uscente: ha vinto la continuità, ha vinto la lealtà di una persona perbene che in questi anni ha saputo dimostrare ottime capacità amministrative e una solida idea di futuro".

"Vittorie nel segno di CON che si aggiungono a quella al primo turno di Rinaldo Melucci a Taranto. Sono sicuro che i nuovi sindaci sapranno collaborare per il progresso di Taranto e la sua provincia. Una visione di progresso che accomunerà anche Santeramo e il suo nuovo sindaco Vincenzo Casone. Un ringraziamento particolare ad Angelo Lattarulo per aver dato tutto a Mottola, per averci provato con serietà. A Gianni, a Domiziano e a Vincenzo l’augurio di buon lavoro e le mie rinnovate congratulazioni.

“L’esito delle elezioni amministrative di Barletta - ha sottolineato il presidente del Gruppo consiliare di 'Con Emiliano', Giuseppe Tupputi - richiede un’attenta e lucida riflessione da parte di chi ha sostenuto, con passione e convinzione, la candidatura di Santa Scommegna. A lei va la nostra gratitudine per aver avuto il coraggio di affrontare una sfida notoriamente difficile: i cittadini hanno bocciato la coalizione di centrosinistra che si è rivelata assopita, nei suoi riferimenti storici, in un modus operandi di difficile comprensione e dalle sfumature tipiche della vecchia politica. E non funziona più".

"A conferma di questo - ha proseguito tupputi in una nota diffusa - c’è il dato importantissimo della lista di Con Emiliano: siamo riusciti ad esprimere, per la seconda volta consecutiva, il consigliere comunale più votato in assoluto, ovvero Rosa Tupputi. Abbiamo lavorato a lungo e con estremo senso di abnegazione per raggiungere questo traguardo e gli elettori ce lo hanno riconosciuto".

"Il messaggio emerso dalle urne, perciò - ha ribadito Tuppui - è chiaro: i barlettani ci chiedono rinnovamento e se lo proponiamo, ci premiano. Ci chiedono una politica che torni tra la gente, uscendo dalle stanze di palazzo, e che sappia guardare alle esigenze collettive. Esattamente ciò che insegna il nostro presidente Emiliano ed è quello che abbiamo cercato di fare, con successo. Oggi, quindi, ci spetta la responsabilità ed il compito di interpretare con rinnovato slancio i bisogni del territorio e di essere all’altezza del ruolo di riferimento che gli elettori hanno affidato alla lista di Con".

"Al sindaco Cannito facciamo i nostri auguri di buon lavoro nella speranza, per il bene della città, che sappia traghettare l’Amministrazione con una visione che non ha avuto nel recente passato: la vittoria, lo dicono i numeri, è stata la sua e non quella della coalizione che lo ha sostenuto e che ha avuto il solo merito di salire su un carro vincente”.

"La vittoria a Barletta di Mino Cannito segna un cambio di rotta del centrodestra pugliese - ha scritto in altra nota il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia, Marcello Gemmato - in particolare di Fratelli d'Italia che, dopo Canosa e Sava, conquista, insieme al centrodestra unito, anche l'unico capoluogo di provincia chiamato domenica alle urne. Viene così capovolta la roccaforte di un sistema politico malato e viziato di centrosinistra fatto di distribuzione di incarichi e prebende".

"Proprio a Barletta - ha chiosato Gemato - la vittoria del centrodestra è significativa: i cittadini si sono opposti fortemente al grande attivismo del Partito Democratico, da Letta ad Emiliano, scrivendo la storia e consegnando la città alla buona politica.

