Ballottaggi Matera pentastellata, Andria al PD, in Puglia è più centrosinistra

Elezioni Comunali 2020 - Ballottaggi: in Puglia e Basilicata i due capoluoghi di provincia, Andria e Matera, vedono una nuova compagine alla guida delle loro Ammistrazioni.

L'intesa giallorossa porta a casa entrambe le sfide: ad Andria si conferma la vittoria annunciata del candidato PD e a Matera si afferma il M5S; centrosinistra vincente nella maggior parte dei ballottaggi per decidere i nuovi sindaci in Puglia, mentre il centrodestra strappa Modugno e Conversano, in provincia di Bari, e riconferma la guida di Ceglie Messapica (Br).

I pentastellati esultano a Matera, dove Domenico Bennardi batte - con oltre il 60% dei voti - il candidato del centrodestra Rocco Luigi Sassone. Mentre ad Andria, in Puglia, si completa il ribaltamento dopo che Nicola Giorgino del centrodestra era già fuori al primo turno, con la vittoria annunciata di Giovanna Bruno del Pd e civiche, che vince su Michele Coratella del M5S.

Tra i primi a congratularsi con la neo sindaca di Andria è stato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia: "Complimenti a Giovanna Bruno, donna coraggiosa, competente e con Andria sempre nel cuore. La sua passione, la sua dedizione verso la comunità andriese e l’impegno civile saranno la garanzia migliore di una Sindaca di tutti. Tutta la comunità democratica è orgogliosa di te. Buon lavoro, Giovanna!".

A Lucera (Fg) la spunta Giuseppe Pitta, che ha beneficiato dell'appoggio dell'ex primo cittadino e neo-consigliere regionale (di centrosinistra) Antonio Tutolo, per confermare i pronostici e battere Fabrizio Abate sostenuto da Pd, Italia in Comune e altre civiche.

Altre vittorie significative del centrosinistra si registrano a Corato con la netta affermazione di Corrado De Benedittis (62,6%) sull'ex senatore di Forza Italia, Luigi Perrone; a Latiano (Br) con Cosimo Maiorano (vittoria per soli 2 voti ovvero un elettore- previsto sicuramente ricorso da parte dell'avversario), a Palo del Colle con Tommaso Amendolara, e a Tricase con Antonio De Donno.

Il centrodestra, invece, strappa Modugno (Ba), dove Nicola Bonasia (37enne) ha avuto la meglio sul candidato di centrosinistra, Fabrizio Cramarossa, a lungo dato per favorito. Così come a Conversano (Ba), dove vince Giuseppe Lovascio (civiche di centrodestra), riconfermando la guida di Ceglie Messapica (Br), che nonostante la marcata frammentazione delle forze in campo, elegge a primo cittadino Angelo Palmisano.

Da rimarcare, infine, un'altra fascia tricolore che nel tarantino sarà indossata da un candidato del M5S, dopo Ginosa e Mottola, anche a Manduria, il sindaco Gregorio Pecoraro sarà un pentastellato.

Anche il Presidente Commissione Politiche Ue, il senatore del Pd Dario Stefàno, ha commentato i risultati: "Esprimo i miei auguri e auguro buon lavoro a tutti i sindaci eletti congratulandomi con gli amici del centrosinistra che si sono affermati a Lecco e a Reggio Calabria. In modo particolare rivolgo le mie felicitazioni ai primi cittadini di Andria, Corato, Latiano e Tricase che sono certo affronteranno cinque anni di buon governo delle città. La loro vittoria è un ulteriore irrobustimento alla risposta massiccia che i pugliesi hanno voluto dare all'ipotesi di avanzata leghista in terra pugliese. Buon lavoro a tutti''.

(gelormini@gmail.com)