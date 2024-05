Banca Popolare di Bari deve risarcire integralmente l'azionista

Banca Popolare di Bari, si delinea un precedente importante: alcuni risparmiatori - rappresentati da un legale foggiano - hanno vinto una causa per la restituzione integrale delle somme investite in azioni.

Sentenza BPB azioniGuarda la gallery

Il Tribunale di Bari, infatti, ha emesso nei giorni scorsi una sentenza con la quale ha condannato la Banca Popolare di Bari (ora BDM Banca SpA) a risarcire un risparmiatore romano il valore originario delle azioni da questi acquistate negli anni tra il 2013 ed il 2014.

Guerino De SantisGuarda la gallery

Il legale della parte, l'avv. Guerino De Santis del Foro di Foggia, a tal proposito ha dichiarato: "Il giudice ha valutato come scorretto il comportamento della Banca, che ha raccolto la sottoscrizione degli investimenti azionari da parte del risparmiatore, senza il rispetto dei doveri imposti dalla legge e dalla Consob circa la trasparenza, la correttezza e l’adeguatezza con riferimento ai molteplici parametri informativi che era obbligata a fornire sul prodotto, che stava vendendo, quale intermediario in aperto conflitto di interesse. Condannando, così, l'Istituto di Credito barese al pagamento in favore dell'investitore del prezzo originario delle azioni".

"È una bella vittoria, che finalmente riconosce il diritto alla tutela del risparmio, così come sancito dalla nostra Carta Costituzionale" ha chiosato con soddisfazione l'avv. De Santis.

(gelormini@gmail.com)