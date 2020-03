Banca Popolare di Puglia e Basilicata: emergenza COVID 19

Con una nota diffusa, la BPPB ribadisce il suo impegno per contribuire a tener testa alla crisi: "Il nostro Paese, in questi giorni, sta affrontando un’emergenza sanitaria che ci coinvolge come comunità e, pertanto, l’impegno della BPPB è quello di continuare a preservare la sicurezza dei propri clienti e dipendenti.

In particolare, la Banca ha deciso, sin da subito:

• di sospendere le rate mutuo nelle zone colpite;

• di predisporre nuove soluzioni finanziarie a supporto delle aziende per la gestione delle scorte;

• di sospendere tutte le riunioni, le trasferte e le attività formative che coinvolgono dipendenti e consulenti della stessa;

• di concedere permessi retribuiti a tutto il personale dipendente con figli di età compresa tra i 3 mesi e i 14 anni;

• di attuare misure preventive quali: la sanificazione con pulizia straordinaria; l’apposizione di dispensatori con soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; l’organizzazione dell’afflusso della clientela in filiale in maniera contingentata e possibilmente previo appuntamento.

Alla luce degli ultimi provvedimenti più restrittivi emananti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Banca ha disposto inoltre:

• l’astensione dal lavoro dei colleghi over 63 anni, dei colleghi affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione e delle colleghe in stato di gravidanza;

• l’avvio di “smart working” e del lavoro a distanza.

Con l’impegno di continuare a tutelare la nostra salute e la nostra sicurezza, garantiremo tutti i servizi con alcuni importanti accorgimenti.

A partire dal 12 marzo tutte le nostre filiali rimarranno aperte solo nelle ore antimeridiane. Inoltre, proprio in questo periodo, diventa ancora più importante il ruolo del gestore/consulente preparato che possa interpretare correttamente le informazioni e fornire indicazioni chiare. Momenti come questi possono tramutarsi, nel lungo periodo, in opportunità che consentono, attraverso scelte corrette, di realizzare determinati obiettivi.

A tal proposito, in ottemperanza alle disposizioni del Governo in merito alla necessità di adottare misure cautelative, e considerato l'organizzazione dell'afflusso della clientela che abbiamo sopra descritto, invitiamo tutta la nostra clientela, come misura precauzionale, a fissare un appuntamento con il gestore/consulente prima di recarsi in filiale.

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha da tempo avviato un importante programma di digitalizzazione dei servizi alla clientela. Con il nostro servizio di Banca Multicanale si possono effettuare tutte le operazioni da remoto attraverso Internet Banking, Mobile Banking e Banca Telefonica, nonché utilizzare gli sportelli automatici ed evoluti senza dover accedere in filiale.

