Banca Popolare di Puglia e Basilicata: nuovo Sportello Evoluto ad Altamura

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata annuncia l’avvio di una nuova iniziativa sperimentale, che vede il lancio di uno Sportello Evoluto situato in via Bari n. 21 ad Altamura (Ba).

Questo innovativo punto operativo è stato progettato per offrire ai clienti la possibilità di accedere, in piena autonomia, a una vasta gamma di servizi bancari, tradizionalmente svolti con l’ausilio di un operatore. Un passo ulteriore verso un percorso di innovazione che la BPPB ha avviato da alcuni anni, con l’obiettivo di migliorare costantemente l'esperienza dei suoi clienti, rendendo i servizi bancari ancora più accessibili, efficienti e moderni.

L'interno dello Sportello è stato concepito per essere un ambiente moderno e confortevole, dove la clientela potrà svolgere i servizi bancari tradizionali attraverso una postazione dedicata semplice, sicura e veloce e con la possibilità di accedere ad un supporto da remoto per assistenza e consulenza. Inoltre, in alcuni giorni della settimana sarà presente un operatore della Banca per assistere i clienti nell’utilizzo delle funzionalità disponibili e permettere di effettuare tutte le altre operazioni bancarie non ancora disponibili.

Nel corso del 2025, grazie alla tecnologia messa a disposizione dai partner Auriga e CSE, sarà esteso il novero delle funzionalità e sarà così possibile effettuare tutte le operazioni in autonomia o attraverso il contatto con un consulente della Banca disponibile da remoto.

"Questo Sportello Evoluto - dichiara il Presidente Leonardo Patroni Griffi - rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di innovazione. L'autonomia e la libertà offerte da questo nuovo servizio miglioreranno significativamente l'esperienza bancaria dei nostri clienti, avvicinando la Banca alle loro esigenze di fruizione e rafforzando al contempo la nostra presenza sul territorio".

