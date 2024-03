Bari antimafia, la città si stringe attorno al sindaco Decaro

Poche patole questa volta da parte del sindaco Antonio Decaro, di fronte alla città che si è stretta attorno a lui, per fargli sentire quanto forte è i legame in essere: "Questa è la risposta più bella che la città potesse dare a chi vuole colpirla. Grazie Bari".

“Stiamo festeggiando quello che la Puglia è diventata in questi venti anni e quando si fa festa, si difende tutto ciò a cui si tiene", ha detto al microfono Michele Emiliano, "Noi teniamo a questa città alle volte invidiata. In questo momento didifficoltà, tutte le città della Puglia sono venute qui a dare una manoa Bari".

"Sono commosso da tutto questo. Tantissimi i pullman giunti da Lecce, da Foggia. Questo - ha aggiunto Emiliano - vuol dire che qualche cosa evidentemente l'abbiamo trasmessa a queste persone. Chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo, così difficile, non sa evidentemente quanto è costato".

"Scusatemi, non mi era mai successo di stare così. Però ho il cuore leggero. Ho il cuore felice. E ho tutta la forza per fare il mio dovere come tutti i pugliesi. Quindi andremo in fondo a questa storia la chiariremo e continueremo il nostro cammino”.

"Oggi siamo in migliaia in piazza con tante e tanti baresi e pugliesi a gridare 'Giù le mani da Bari!' - ha detto Francesco Boccia, presidente dei Senatori PD oggi in piazza a Bari - penso sia la migliore risposta alle vergognose insinuazioni della destra, che ha provato a gettare fango su un'amministrazione comunale che ha sempre fatto della legalità e della lotta alla mafia un punto fermo".

"Oggi è sceso in piazza l'orgoglio barese per esprimere tutta la solidarietà ad Antonio Decaro, un sindaco per bene. Come 20 anni fa, quando entrambi eravamo giovani assessori della prima Giunta Emiliano, siamo qui insieme per Bari, per la Puglia, per un mezzogiorno europeo che sa cambiare l’Italia e lo ha dimostrato. La destra ha provato a strumentalizzare una vicenda assurda e la piazza di oggi gli è tornata indietro come un boomerang".

"Cosa diranno ai leader dei grandi Paesi de mondo quando verranno a Bari per il G7? Che li hanno portati in una città inquinata dalla mafia o in una città tra le più moderne del mediterraneo? La prima ad essere indignata con i suoi compagni di partito per tutto questo dovrebbe essere la stessa presidente Meloni, che accompagnerà proprio a Bari i grandi della terra”.

