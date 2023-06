Bari - Cagliari fame di serie A Promozione in B e Italia Under20

Partita di andata tra Cagliari e Bari, allo stadio ‘Unipol Domus’; 16 mila tifosi accorsi per sostenere la propria squadra, di cui appena 400 in curva per il Bari. Se a Cagliari il numero di spettatori è stato mortificato dalla capienza limitata e provvisoria, allo stadio ‘San Nicola’ sono stati allestiti tre maxischermi dai quali poter assistere alla partita; con un biglietto di soli 5 euro, 15 mila cuori biancorossi hanno potuto incitare, anche se da lontano, la squadra barese, con bandiere al vento, sciarpe e striscioni: alla squadra pugliese, basta il pareggio per entrare fra le Big in serie A.

BARI 2Guarda la gallery

La finale di andata non comincia, però, con il piede giusto per i ‘galletti’, che subiscono il gol già nel primo quarto d’ora dal temuto capocannoniere del Cagliari, Gianluca Lapadula, calciatore italiano naturalizzato peruviano. Il pallone, sfuggito dalle mani del portiere biancorosso, tranquillizza il tecnico Ranieri e fa tirare un sospiro di sollievo ai sostenitori della squadra sarda.

Serata complicata per i pugliesi, che giocano bene anche se tra incomprensioni nei reparti e un rigore sbagliato proprio da Walid Cheddira, il trascinatore dell’attacco barese: calciatore marocchino con cittadinanza italiana.

Il ritmo nel secondo tempo sale, le squadre sanno di giocarsi molto e gli scontri si inacidiscono: i rosso-blu lottano per mantenere il vantaggio, che ovviamente ai biancorossi sta stretto. La fame di vittoria e di serie A è del tutto evidente.

Ranieri MignaniGuarda la gallery

Ed è solo in pieno recupero, al 95’ minuto, che il Check-Var attira l’attenzione dell’arbitro su un tocco di mano in area cagliaritana. Immediata e provvidenziale l’intuizione di Michele Mignani, allenatore del club pugliese, che prima della decisione arbitrale fa entrare Mirco Antenucci - attaccante e buon rigorista - per evitare di far gravare ancora sull’incerto Cheddira la responsabilità di un probabile secondo e ancor più decisivo calcio di rigore.

La realizzazione fredda e decisa di Antenucci fa esplodere il ‘San Nicola’ e gela l’Unipol Domus. Il tiro spiazza Boris Radunovic, portiere rosso-blu che fino ad allora aveva parato l’impossibile, e fa saltare di gioia il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in tribuna con quello di Cagliari, Paolo Truzzu.

Partita Bari Cagliari Sold Out (1)Guarda la gallery

Si tornerà a giocare l’11 giugno, tra i 58mila spettatori del ‘San Nicola’ di Bari. La città è in comprensibile fermento e le bandiere, che di ora in ora appaiono sui balconi dei diversi quartieri, delle strade e dei condomini, lo testimoniano in maniera piuttosto evidente. Persino la processione del Corpus Domini - in programma domenica - è stata bloccata per motivi di sicurezza.

Le palpitazioni dei cuori calcistici che coinvolgono il Sud, non si fermano qui, perché anche il Foggia, sconfiggendo il Pescare ai rigori, disputerà con il Lecco la partita finale per l’accesso in serie B.

Foggia finaleGuarda la gallery

I battiti impazziti di gioia per la vittoria della Nazionale italiana Under20, in semifinale con la Corea del Sud - che per la prima volta nella storia potrebbe salire sul tetto dei Mondiali di Calcio - dovranno fare i conti con lo scoglio Uruguay che nell’altra semifinale ha prevalso su Israele. A trascinarla, in particolare, Cesare Casadei classe 2002, centrocampista acquisito dal Chelsea e Simone Pafundi 2006, in forza all'Udinese.

italia under20Guarda la gallery

Pertanto il weekend ci vedrà tutti incollati allo schermo: sabato 10 giugno, per la finale di Champions League a Istanbul tra Inter e Manchester City, e domenica 11 sia per lo scontro decisivo tra Bari e Cagliari per la serie A, sia per la diretta sui canali Rai della finale Mondiali U-20 tra Italia e Uruguay. Mentre per Foggia-Lecco le date per le due finali sono fissate al 13 a Foggia e il 18 giugno 2023 a Lecco.

(benni.gelormini@gmail.com)

-------------------------

Pubblicato in precedenza: Conference League, Fiorentina battuta al novantesimo dal West Ham