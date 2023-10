Bari Fiera del Levante, Forum Nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio

“Territorio, territori” è stato il tema del XIV° Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, tenutosi a Bari in Fiera del Levante. Il tema centrale ha sottolineato lo stretto legame tra territori e imprese e tutto quello che riguarda le innovazioni e i processi di cambiamento a cui è sempre più sottoposta l’imprenditoria giovanile.

Tra i partecipanti all’evento Carlo Sangalli (Presidente Confcommercio), Matteo Musacci (Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio), Daniela Santanchè (Ministro del Turismo), Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia), Carla Palone (Assessore Sviluppo Economico Comune di Bari), Vito D’Ingeo (Presidente Confcommercio Bari-B.A.T.), Luciana Di Bisceglie (Presidente Camera di Commercio di Bari), oltre a docenti ed imprenditori.

Ad aprire i lavori è stato Gaetano Frulli (Presidente Nuova Fiera del Levante): “Ė un grande orgoglio per me accogliere i Giovani Imprenditori di Confcommercio e una soddisfazione aver avuto l’opportunità di ospitare il Forum nella mia città, alla Fiera del Levante, in quanto ho rappresentato i giovani imprenditori per dieci anni in qualità presidente provinciale e di vicepresidente nazionale. La Fiera del Levante dunque si propone come luogo sempre più attrattivo per accogliere eventi nazionali importanti e di primo piano come questo di Confcommercio”.

“I giovani imprenditori devono credere di più nell'associazionismo - ha dichiarato Vito D’Ingeo - un punto di riferimento importante, in cui ritrovarsi e riconoscersi su valori comuni, per immaginare un futuro che sia davvero un’opportunità di impresa per le nuove generazioni. Il futuro non è da temere ma da affrontare, meglio ancora affrontarlo insieme”.

“In Italia tra la voglia di imprenditorialità e l’effettiva fattibilità di un progetto di impresa c'è una distanza che va colmata una volta per tutte dalla formazione - ha affermato Luciana Di Bisceglie - ci vuole una formazione superiore e universitaria dedicata all'auto-imprenditorialità, l’anello mancante fra idee, crescita e occupazione. Perché l'imprenditore è una professione come le altre, che va insegnata per poter essere qualificata”.

Mentre il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato: “Il presidente Sangalli è persona alla quale noi dobbiamo molto. Lui ha subito compreso che l’antica tradizione commerciale dei pugliesi, spesso denominata levantinismo, è in realtà un punto di forza di tutta la Regione e credo anche di tutto il commercio italiano. Discutere qui di come si evolvono le forme del commercio, dei beni e servizi, riveste una grandissima importanza”.

“In questa occasione - ha aggiunto Emiliano - ricordiamo ancora una volta Sandro Ambrosi. Il suo straordinario contributo ci manca, perché il presidente della Camera di Commercio di Bari è una persona che nessuno di noi potrà mai dimenticare”.

