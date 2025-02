Bari Hi.End, la Mostra Istituzionale di Alta Fedeltà e Cinema in Casa

Torna a Bari l'imperdibile appuntamento con Bari Hi.End, Mostra Istituzionale di Alta Fedeltà e cinema in casa, giunta quest'anno alla sua 32^ edizione. L'evento, completamente gratuito, si terrà al Nicolaus Hotel l'1 e il 2 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Tre piani espositivi con i marchi più prestigiosi del mercato audio e video internazionale, anteprime discografiche oltre a cinque concerti gratuiti, per vivere un’esperienza unica nel mondo del suono e della qualità d’ascolto. Un evento, quello pugliese, che nel corso di oltre trent’anni ha registrato numeri importanti: 360 espositori, più di 61 mila visitatori, 390 concerti, quasi 1.100 musicisti, circa 400 seminari e oltre 4.700 demo.

“Tra le novità di questa edizione - racconta Massimo Valenza, organizzatore di Bari Hi.End - i cinque concerti dal vivo, in continuità con la tradizione della mostra. Tra le altre novità l'iniziativa di un musicista svedese, Eric Forsmark, che ha messo insieme 101 musicisti in tutto il mondo per realizzare un audio e un video per connetterci attraverso la musica con tutto ciò che ci interpella come esseri umani".





"Altra novità è il Cammino Celeste. Giorgia Santoro ha tracciato da Bari questo cammino della via Francigena che arriva fin giù a Santa Maria di Leuca, Porta dell'Oriente che guarda a Gerusalemme, dove lei organizza un festival con una serie di musicisti del panorama della musica mediterranea. Ci piace pensare che vendere o acquistare un impianto di alta fedeltà non possa prescindere dal conoscere i valori che sottintendono la riproduzione di un brano musicale”.

La fiera di riferimento per il Sud Italia per gli appassionati di audio e video di qualità offre quindi un ricco programma con grandi nomi della musica italiana e non solo.

Quest'anno, per la prima volta, si parte venerdì 28 febbraio alle ore 19:00 in via Sparano, con la jazz band barese, Swing31 che rivisiterà con freschezza i grandi classici dello swing italiano e americano degli anni ’30-’50, spostandosi poi in Piazza Ferrarese alle 20:15.

L'evento poi entrerà nel vivo, sabato 1 marzo al Nicolaus Hotel con il violoncellista Vincent Bèlanger che porterà al Bari Hi.End una performance che attraversa epoche e stili, trasformando il violoncello in una voce narrante.

Tantissimi i nomi che si alterneranno in questa 32^edizione: Eric Forsmark, Mario Caccia, Giorgia Santoro ed ancora Andrea Gargiulo che con “Musica in gioco”, porta sul palco con venti elementi l’energia della musica come strumento di condivisione e crescita, per un concerto che celebra l'inclusione attraverso la potenza della musica. Qui, il programma completo ---> https://www.barihiend.it/.

Tra i concerti dal vivo, segnaliamo “The new day” di Alberto Iovene Quartet, sabato 1 marzo alle ore 21:00. Il nuovo progetto del pianista jazz pugliese Alberto Iovene, in collaborazione con il bandoneonista Daniele di Bonaventura. Composto da otto brani originali che spaziano dal jazz al tango e alle ballads, il progetto esplora la potenza delle melodie e dell’improvvisazione, creando un’esperienza musicale unica.

Mentre domenica 2 marzo alle ore 21:00 sul palco salirà il Christian Mascetta Trio con “Out of space”, un’esibizione che intreccia tradizione jazzistica e sperimentazione contemporanea. Attraverso composizioni originali e reinterpretazioni d’autore, il gruppo crea un’esperienza sonora intensa e raffinata, bilanciando tecnica, improvvisazione e atmosfere coinvolgenti. Christian Mascetta, classe '94, inizia gli studi di chitarra all'età di sette anni. Vanta numerose collaborazioni a livello nazionale e internazionale. L'ultima in ordine cronologico, quella con il pianista e compositore Stefano Bollani, insieme ad altre stelle del jazz italiano.

Entrambi i concerti sono gratuiti, ma richiedono una prenotazione obbligatoria.

The New Day - Alberto Iovene Quartet -> https://www.eventbrite.it/e/1236259879579?aff=oddtdtcreator

OUT OF SPACE – Christian Mascetta Trio in concerto -> https://www.eventbrite.it/e/1237461754419?aff=oddtdtcreator

Tutti coloro che vorranno prendere parte all'evento per la prima volta, potranno farlo compilando il form presente sul sito www.barihiend.it, mostrando poi la mail di conferma al desk della manifestazione, con lo scopo di snellire le operazioni di registrazione. Coloro che invece hanno già partecipato all'evento nelle edizioni precedenti, potranno consegnare al desk la cartolina d’invito ricevuta a mezzo posta oppure compilare il form barrando la casella Ho già partecipato ad altre edizioni di BARI HI END.

