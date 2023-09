Bari, il Premio ArmoniosaMente per l’impegno nel sociale

L’Armonia può essere solo un gesto o anche armonia del corpo, arte, musica, economia della vita. E’ il modo con cui bisognerebbe rapportarsi agli altri anche attraverso le proprie attività in una società di giusti. Rispondere ai bisogni di una società immaginata come una ensemble musicale, nella quale ognuno fa la propria parte. Per una visione universale del bene comune. In una parola, essere servant in una visione etica al servizio degli altri.

Queste le premesse che sottendono alla prima edizione del Premio ArmoniosaMente -Eccellenze di Puglia, voluto fortemente da due Associazioni al servizio degli altri, ognuna con lesue peculiarità: l’Associazione Armoniosamente, per il benessere della persona nel corpo enell’anima in una visione olistica e l’Associazione Gabriel, odv per l’umanizzazione dei reparti dioncologia.

Insieme, le due presidenti - Paola De Marzo e Antonella Daloiso (coadiuvate da Viviana Bruno, Leila Del Sole, Roberta Vinci) premieranno alcune personalità selezionate da un Comitato Scientifico.

“Non è stato semplice affrontare la selezione - commentano le presidenti - ma abbiamo voluto dare spazio a diversi comparti sociali e lavorativi che, nelle prossime edizioni sono destinati ad aumentare”.

L’evento sostenuto e patrocinato dal Rotary Club Bari Castello, è in programma giovedì 21 settembre alle 18,00 al Museo Civico di Bari e vedrà la partecipazione anche del Coro Gabriel “Lucia Greco”, con i solisti Alessandra Alemanno e Davide Trotti, diretto eccezionalmente, per l’importanza dell’iniziativa, da un grande Maestro e compositore, Christian UGENTI. Mentre lavoce narrate sarà quella di Antonella Radicci.

A ricevere il Premio, le seguenti “Eccellenze di Puglia”: M°Corrado ROSELLI, direttore del Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari, ma anche medico, che attraverso molteplici iniziative guarda fortemente al sociale; Benedetta GELORMINI, scrittrice, che del suo incontro con la malattia, attraverso la scrittura, ne ha fatto un punto di forza per aiutare gli altri; Antonio GIAMPIETRO, editore, ricercatore, per la dedizione riservata alle politiche sociali; Annalaura GIANNELLI, avvocato, scrittrice, fondatrice del marchio solidale “VOICEAT” per dare voce a chi non ne ha; Adolfo SBISA', fondatore della Apulia Natural Cookery School, percorsi di cucina naturale conuna sezione dedicata alla nutrizione oncologica; Mariano LAUDISI, che ha dato vita alle Scuoledella Felicità; don Franco LANZOLLA, parroco a tutto campo impegnato nel sociale.

Non poteva mancare anche un riconoscimento agli amici a quattro zampe, quelli che lavorano nel sociale, insostituibili compagni di vita. Per tutti loro, un unico Premio. Sarà conferito a Gemma, indomita cane guida, luce di chi può vedere soltanto attraverso i suoi occhi.