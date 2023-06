Bari out: Cagliari in serie A, vola via il sogno biancorosso

Lacrime dal cielo per la pioggia torrenziale caduta a segnare la svolta della partita, lacrime di amara delusione per i biancorossi in campo e per quelli sugli spalti per l’epilogo sfavorevole ai galletti e lacrime di gioia commossa per il mister Claudio Ranieri, che a 71 anni riporta il Cagliari in serie A, dopo una sola stagione nella divisione cadetta.

“Riprendiamola, riprendiamola questa serie A” era la canzone che ormai da settimane si sentiva tra le strade del capoluogo pugliese, coinvolgendo anche chi, col calcio, aveva poco o niente da spartire. Quasi una colonna sonora che si diffondeva tra i vicoli pieni di festoni biancorossi, le bandiere su ogni balcone e gli inni cantati a squarciagola per accompagnare lo sperato passaggio nella massima divisione.

Stadio ‘San Nicola’ sold out con quasi 60.000 spettatori accalcati come sardine, in cui per i tifosi cagliaritani è riservato solo uno spicchio di curva. Ma l’amara sorpresa resta celata per quasi tutta la partita, prima di scoppiare in tutta la sua drammaticità.

Sembra che, il prezzo per il gol del pareggio negli ultimi minuti dello scontro d’andata, all’Unipol Domus di Cagliari, i baresi dovessero scontarlo in qualche modo: infatti, i sogni dei pugliesi, s’infrangono al 90+4 minuto, sul gol di Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari che anticipa e buca il portiere del Bari, classe 2001, Elia Caprile. Dopo che i guantoni del ‘galletto in maglia gialla’ avevano salvato la squadra biancorossa in una serie lunga di occasioni da gol.

Le lacrime sul volto di Sebastiano Esposito, la disperazione di Walid Cheddira e tutta la rosa barese seduta sull’erba con la testa fra le gambe, rappresentano esattamente l’amarezza di chi stava per toccare il cielo con un dito ed improvvisamente è stato tirato giù sul prato del San Nicola.

Galletti che nel primo tempo potevano dare di più e che forse si sono adagiati un po’ troppo sugli allori, regalando possesso palla e tiri insidiosi alla squadra sarda. L’impressione - a un certo punto - è che si confidasse troppo sul pareggio finale, e ci si sia arroccati troppo presto e imprudentemente in difesa. Forse andava dimostrata meglio e con più convinzione la voglia di raggiungere le squadre Big della serie A.

Esterno della rete di Ricci e traversa di Folorunsho, sono i due gol sfiorati che hanno fatto alzare in piedi i tifosi del San Nicola: Troppo poco per far propria la sfida. E dopo la doccia temporalesca arriva quella fredda al 90+4 col gol di Pavoletti.

Festa per i tifosi cagliaritani che, presi dall’euforia, cominciano ad urlare ‘Bari, Bari restate in serie B’, ma vengono redarguiti e riportati all’ordine dallo stesso mister Ranieri, che come un maestro, ordina di applaudire anche gli avversari, che meritano rispetto e comprensione.

Gioia che continua negli spogliatoi dello stadio barese, dove i ragazzi sardi danno sfogo a tutta la pressione sopportata nella stagione. L’inno del Bari che si sente nei bar, per le vie della città, è l’unico premio per questa finale persa. La prossima stagione si dovrà puntare ad arrivare tra le prime due squadre in campionato.

La ‘Giornata dei fratelli Esposito’ alla fine risulta catastrofica, ai tre ragazzi impegnati col Bari ai playOff per la serie A, con lo Spezia per lo spareggio retrocessione in B e con la Nazionale Italiana nel Mondiale Under 20 in Argentina, non gliene va bene alcuna.

A Bari si resta in serie B, il Verona ha la meglio sullo Spezia che torna a retrocedere e la Nazionale Under 20 soccombe all’Uruguay - anch’essa nei minuti finali - dopo aver disputato un bellissimo mondiale ed aver entusiasmato tifosi e appassionati del bel calcio.

