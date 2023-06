Nation League, ancora delusione per l'Italia: Spagna in finale

Vittoria della Spagna all’88 minuto grazie al guizzo dell’attaccante José Luís Sanmartín Mato, detto Joselu, che a 33 anni segna il 2-1 e porta la Spagna in finale contro la Croazia di Luka Modric’.

Per questa sfida valida per i primi posti del podio ad Enschede, allo stadio "De Grolsch Veste" in Olanda, l’Italia ha indossato una maglietta bianca - con numero e strisce dorate -per il 125esimo anniversario della ‘FIGC’, Federazione italiana Giuoco Calcio.

italia spagna bandiere 2Guarda la gallery

Dopo gli inni delle squadre l’UEFA chiede un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi, che - per molti anni alla guida del Milan - ha fatto parte della storia calcistica internazionale. Lo stadio non è pienissimo, 5300 gli italiani presenti; poco meno degli spagnoli, ma la presenza tricolore si farà sentire per tutta la partita.

Roberto Mancini tocca le 60 presenze sulla panchina dell'Italia, mentre Gianluigi Donnarumma ne conta 53 con la maglia degli Azzurri. Ciro Immobile è il miglior marcatore della rosa di Mancini, dopo aver raggiunto Gianluca Vialli (16 gol), recentemente scomparso.

La partita inizia in salita, perché al 3 minuto Leonardo Bonucci perde palla a pochi metri dalla porta ed innesca l’azione che porterà il 17 spagnolo Yèremy Pino, a segnare il gol del vantaggio spagnolo (la sua seconda rete in nazionale). E per fortuna, poco dopo, l’Italia guadagna un rigore sul tocco di braccio di un difensore, in area e al 10 minuto Ciro Immobile mette in porta il pallone che riporta equilibrio nella partita.

Testa a testa che si protrae per tutta la partita, con scintille ripetute tra Leonardo Spinazzola e Jesùs Navas, che a 37 anni diventa il giocatore più anziano ad indossare la maglia della selección de fùtbol giallorossa. La Spagna pressa e gli azzurri sembrano non riuscire a trovare il bandolo della matassa

Speranza e illusione si accendono con Davide Frattesi, giocatore del Sassuolo, che riesce a far sognare la curva e gli spettatori italiani, con quello che sarebbe stato il suo primo gol in Nazionale, ma che viene annullato per fuorigioco “di una sua spalla”.

SPAGNA ITALIA 1Guarda la gallery

Spagna sempre più insidiosa che con Pablo Martín Páez Gavira, meglio conosciuto come Gavi, per la sua altezza non riesce a mandarla dentro di testa: ci proverà Alvàro Morata a rimediare, ma i guantoni del portiere azzurro respingono il tentativo.

Primo tempo che non lascia un minuto di respiro, alle squadre, con Nicolò Barella che dà il tutto per tutto al Nicolò Zaniolo per un tiro, ma non trova l’ex romanista che ha corso molto e dato altrettanto.

E prima del riposo è Rafael Tolói, brasiliano naturalizzato italiano, a mandare il pallone alto, ma spaventando il portiere spagnolo Unai Simón Mendibil; mentre l’arbitro sloveno spezza un’azione promettente degli Azzurri, durante il minuto di recupero concesso prima dell’intervallo, per ammonire un giallorosso che insisteva nelle proteste.

Il secondo tempo parte con l'ingresso di due interisti: Matteo Darmian e Federico Dimarco, che entrano subito nel vivo della partita. Seguiti a breve da Federico Chiesa, che dopo un quarto d'ora entrerà al posto di Ciro immobile.

Occasione d'oro persa per la Spagna, grazie al provvidenziale intervento di Donnarumma che vola e spinge via il pallone che, però - come attratto da una calamita - ritorna fra i piedi di Alvaro Morata abile a girarsi, senza centrare la porta. Ci riproverà dopo pochi minuti con maggiore pericolosità.

CROAZIA 4Guarda la gallery

Frattesi proverà a ribaltare l’assedio, ma troverà la barriera Simón, portiere della selecciòn, prima di lasciare il campo per l’ennesima sostituzione. E a due minuti dalla fine Joselu, trova il corridoio giusto e segna il gol del vantaggio, su doppio rimpallo alquanto fortunoso, portando la nazionale spagnola in finale, a giocarsi il primo posto contro la Croazia.

Croazia che vince contro l’Olanda ai tempi supplementari per 4-2, con due rigori di cui quello decisivo al 116 minuto proprio di Modric’.

L'Italia, invece, giocherà per il terzo posto contro la squadra di casa, l’Olanda, nel primo pomeriggio di domenica 18 giugno. La partita sarà trasmessa sulle reti Rai.

