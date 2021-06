Bari, Progetto Domani: un ponte di solidarietà

Si svolgerà mercoledì 30 giugno, alle ore 20 presso la sede della scuola dell’infanzia New Snoopy di Bari, in via Garruba 108, la cerimonia di consegna delle due borse di studio finanziate attraverso l’iniziativa solidale “Progetto Domani, un ponte di solidarietà”: un videoclip musicale interamente prodotto dalla scuola barese e sostenuto dalle contribuzioni volontarie dei genitori e dei parenti dei bambini, che lo scorso Natale hanno prestato il loro talento artistico a questa singolare attività sociale.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e l’Assessore alle politiche educative, giovanili e alla Città universitaria, Paola Romano.

Proprio da questo assessorato è arrivata l’individuazione dei due giovani assegnatari particolarmente meritevoli di ricevere le borse di studio, che consentiranno loro di proseguire il percorso scolastico e di guardare con maggiore serenità al futuro.

Nel corso della serata verrà proiettato, a beneficio dei presenti, il videoclip musicale grazie al quale si potrà apprezzare tutto l’impegno e l’entusiasmo messi in campo dai bambini della scuola New Snoopy, durante la loro primissima esperienza in uno studio di registrazione professionale.

All’evento si potrà partecipare, per le ristrettezze imposte dall’emergenza sanitaria in corso, solo su invito strettamente personale; tuttavia, vista l’eccezionale importanza della serata per l’intera città di Bari, la scuola New Snoopy garantirà, a coloro che vorranno prendervi parte a distanza, la diretta Facebook di ogni fase della cerimonia.

