Bari quartiere Umbertino, trovato morto 23enne in casa

La sera precedente l’avrebbe trascorsa con gli amici per giocare a carte o a tombola, nella più classica tradizione natalizia. Poi è rientrato a casa in via Montenegro a Bari - in quello scorcio del quartiere Umbertino diventato set cinematografico - proprio di fronte all’abitazione di Gemma d’Angelo (Giulia Vecchio), il magistrato della fiction RAI “Il metodo Fenoglio”, tratto dai libri ("Il maresciallo Fenoglio") di un altro magistrato e autore barese: Gianrico Carofiglio.

Nel tardo pomeriggio di Santo Stefano Domenico Buonamico, studente di 23anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Le cause del decesso saranno accertate dall’autopsia - in attesa di autorizzazione da parte del magistrato di turno Desirée Digeronimo - al momento si sa che il giovane era solo in casa.

A dare l’allarme sarebbero stati gli amici, che non riuscivano a mettersi in contatto, forse in procinto di organizzarsi per assistere in streaming alla partita del Bari a Genova contro la Sampdoria. I pompieri allertati sono entrati dal balcone, trovando il ragazzo morto. Subito dopo sono arrivati i Carabinieri del RIS per gli accertamenti di rito.

Secondo le prime ipotesi, il ragazzo potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava in bagno e potrebbe essere caduto sbattendo la testa. Il giovane viveva nell’appartamento di via Montenegro con la madre, che però ieri non era in città.

Lo sconcerto e la commozione ha coinvolto e colpito i tanti amici di Domenico - che aveva frequentato il Liceo Scacchi ed era iscritto al Politecnico a Ingegneria - che si sono riuniti in un presidio silenzioso in via Montenegro, fuori dal portone, fino a quando la salma non è stata portata via.

