Bari-Taranto scontro frontale: 4 morti e 2 feriti il tragico bilancio

E' di quattro morti e due feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 100 Taranto-Bari, dopo lo svincolo per Mottola. Due auto si sono scontrate all'altezza di una galleria.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, si è trattato di uno scontro frontale tra una Fiat Multipla e un minivan, a causare il tragico bilancio delle vittime. Secondo una prima ricostruzione, tra di esse ci sarebbero tre militari dell'Esercito - bersaglieri di stanza ad Altamura, probabilmente in licenza - che viaggiavano in auto con altri due colleghi rimasti feriti e condotti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I carabinieri stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

I militari, appartenenti alla Brigata Pinerolo 7° Bersaglieri, pare fossero tutti originari della provincia di Taranto e in servizio ad Altamura. Con loro morto anche il conducente del minivan (68enne). Subito dopo lo schianto è stato dato l'allarme e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, la Polizia locale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'Anas. Ad attenderli una scena sconcertante, con i corpi di alcune vittime riversati sull'asfalto, e altri rimasti intrappolati fra le lamiere.