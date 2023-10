BAxD, Bari Città per le Donne: la Rete si allarga

Bari Città per le Donne (BAxD - APS) organizza l'incontro *COSTRUIAMO UNA CITTÀ A DIMENSIONE DI DONNA: “BARI CITTÀ PER LE DONNE”, L’OCCASIONE PER FARLO*, che si svolgerà presso l’Università degli Stdi di Bari "A. Moro".

L’incontro è l’occasione per presentare l’Associazione di promozione sociale, nata nell'ambito di un progetto pensato da Torino Città per le Donne, che ha voluto creare una rete nazionale nelle città nelle quali è emersa la necessità o l’urgenza di portare lo sguardo di genere su ogni aspetto della vita cittadina, partendo dal presupposto che la questione femminile sia oggi strategico in termini di sviluppo e superamento delle diseguaglianze.

Obiettivo dell'evento è far conoscere la Rete di Città per le Donne, creando al contempo un’occasione di dialogo/confronto, al quale parteciperanno le presidenti e promotrici di alcune città per le donne, gli esperti, le istituzioni, il territorio.

Bari è entrata nella rete grazie alla Presidente, Stefania Girone, e alle sue prime Fondatrici, Roberta De Siati, Francesca Galizia, Cinzia Montemurro, che a loro volta hanno coinvolto altre tre Fondatrici, Claudia De Giglio, Francesca De Palma, Francesca Taranto, le quali tutte, con le proprie professionalità, competenze, esperienze, hanno sposato la mission del progetto: fare di Bari una città pensata “per le donne”, come laboratorio per un mondo inclusivo e sostenibile…un mondo gentile.

Appuntamento l'11 ottobre con l'evento di lancio di BAxD, pensato come un bel momento di condivisione, al quale parteciperà anche la responsabile della linea d’azione sulle questioni di genere UniBA, nonché coordinatrice del dottorato nazionale in Gender Studies, Francesca R. Recchia Luciani, il Presidente di Confcooperative Puglia, nonchè Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in Regione, Piero Rossi, le Istituzioni e alcune realtà del territorio, che sono interessate o lavorano nell’ambito della parità di genere, o in contesti affini, nel pubblico, privato e terzo settore, da un punto di vista culturale, sociale, economico, civico.

L’11 ottobre dalle 16:00 alle 18:00 c/o l’Università degli Studi di Bari, Centro Polifunzionale Studenti, I piano, Aula Balab, P.zza Cesare Battisti, 1.

