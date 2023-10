'I dialoghi della vagina' in Puglia a Foggia, Bari e Acquaviva delle Fonti

Il 10 ottobre I dialoghi della Vagina arrivano a Foggia al Teatro del Fuoco, dopo i grandi successi della scorsa stagione. Il giorno dopo, martedì lo spettacolo debutta a Bari (ore 21 Anche Cinema) e mercoledì sera sarà di scena ad Acquaviva delle Fonti (Bari) al Teatro Luciani.

Scritto e diretto da Virginia Risso, giovane artista torinese pluripremiata e poliedrica nel panorama teatrale italiano, è una commedia dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile.

In scena, insieme all’autrice, Gaia Contrafatto, anche lei piemontese e collaboratrice storica di Teatro al Femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione.

A fare da sfondo in scena, le opere di Elena Romanovskaya. La pittrice vive in una piccola cittadina russa, dove la sua Arte è vista come un osceno tabù e così le viene negata la possibilità di esporre i suoi quadri. La collaborazione con l’artista dimostra tre dei principi saldi di Teatro al Femminile: inclusione, condivisione e creazione di luoghi che accolgano flussi e fermenti artistici.

Si tratta di una spassosissina Stand Up Comedy che può essere considerato un manuale di educazione sessuale. Il 10, 11 e 12 ottobre a Foggia, Bari e Acquaviva delle Fonti in scena ci sono le parole scomode del sesso. E un invito (a maschi e femmine) a conoscersi meglio. Lo spettacolo prodotto da Teatro al Femminile e portato in tour da Torino Città per le Donne è nato per sradicare luoghi comuni e tabù. Fa ridere di gusto, stupisce, commuove e spinge lo spettatore a riflettere sul senso più profondo del femminismo.

Nel 2022 I dialoghi della Vagina ha vinto il premio Miglior spettacolo e Miglior Attrice (Virginia Risso) al Concorso nazionale Lo strappo nel cielo di carta (VV) ed è stato selezionato al Festival del Teatro Aperto (PZ), al Milano Fringe Festival e al Catania Fringe Festival, dove ha ottenuto il Premio COMICS.

Le serate sono organizzate da Torino città per le donne, associazione di promozione sociale che ha come obiettivo di produrre un cambiamento radicale e fare di Torino una città in cui le donne abbiano piena cittadinanza, pari libertà e opportunità di sviluppo personale e sociale; la questione femminile è cruciale non solo per il superamento delle diseguaglianze ma anche per lo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale delle città. L’associazione, fra le attività principali, ha recentemente promosso una legge di iniziativa popolare per modificare la legge elettorale regionale e introdurre la doppia preferenza di genere.

I dialoghi della Vagina

10 ottobre, ore 21 Teatro del Fuoco -Foggia

11 ottobre, ore 21 AncheCinema – Bari

12 ottobre, ore 21 Teatro Luciani- Acquaviva delle Fonti - Bari

scritto e diretto da Virginia Risso con Gaia Contrafatto e Virginia Risso

scene di Elena Romanovskaya

costumi di Estelle Vintage

disegno luci di Massimo Forchino

tecnico audio-luci Vincenzo Fiumara

Per info e acquisto biglietti scrivere a torinocittaperledonne@gmail.com

(gelormini@gmail.com)

