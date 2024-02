BCC San Marzano apre una filiale a Ceglie Messapica (Br)

La BCC San Marzano ha inaugurato una nuova filiale a Ceglie Messapica (Br), in Via Martina Franca 111, portando il numero degli sportelli a quota 11. L’istituto di credito pugliese, presente da oltre 68 anni nelle province di Taranto e Brindisi, potenzia il suo progetto di espansione territoriale con una nuova sede moderna ed accogliente al servizio della comunità locale.

BCC Filiale CeglieGuarda la gallery

La filiale si sviluppa su una superfice lineare di 270 m2 su un unico livello. Il concept progettuale è perfettamente in linea con l’identità visiva della Banca e del Gruppo Cassa Centrale: luoghi eleganti ma familiari e confortevoli, adatti al dialogo e alla relazione, con un’ampia zona di attesa che privilegia l’accoglienza.

“E’ un nuovo traguardo raggiunto per la BCC San Marzano - ha commentato il Presidente Emanuele di Palma - che continua ad investire nel presidio del territorio in cui opera in controtendenza, rispetto alla desertificazione bancaria dei grandi Gruppi”.

BCC SanMarzanoGuarda la gallery

Basti pensare che in Italia negli ultimi due anni hanno chiuso più di 2.500 sportelli, invece il numero delle filiali delle Bcc è rimasto pressoché invariato, tutelandone anche i livelli occupazionali, tant’è che è aumentato il numero dei Comuni in cui le BCC sono ormai l’unica presenza, passando in un anno da 710 a 747.

“Ceglie è per noi una piazza importante, per storia, tradizione, cultura e tessuto imprenditoriale - ha sottolineato il Presidente - continueremo il nostro percorso di espansione territoriale nella provincia di Brindisi, dove nei prossimi mesi inaugureremo la nuova filiale di Francavilla Fontana e nel Salento, dove sono in programma nuove aperture”.

(gelormini@gmail.com)