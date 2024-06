'Benvenuti in Puglia' ai leader del G7: terra di pace, dialogo e accoglienza

Prende il via in Puglia in 50esimo summit del G7, il forum intergovernativo che riunisce i Paesi più economicamente avanzati al mondo. Il vertice, in programma dal 13 al 15 giugno si terrà a Borgo Egnazia, nel comprensorio di Savelletri: nei pressi di Fasano e Monopoli.

Borgo Egnazia, meta ormai prediletta da Vip, star del cinema e della musica, ripropone l’habitat tipico delle cittadine pugliesi, oltre ad essere naturalmente predisposto alle diverse e rigorose misure di sicurezza necessarie all’arrivo dei Grandi della Terra, garantendo standard di qualità altissimi ed elevata accortezza nella garanzia di privacy e di isolamento in generale.

L'appuntamento, sarà l'occasione per Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America di discutere e affrontare i temi relativi alle principali sfide globali, definendo un'agenda di obiettivi a cui dare priorità. A ricevere i leader sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 13 giugno, in una cena ufficiale al Castello Svevo di Brindisi.

Ad accogliere i leader del G7 il messaggio della Presidente del Consiglio Regionale pugliese, Loredana Capone: “Il mio benvenuto e quello di tutto il Consiglio Regionale ai Capi di Stato e di Governo, che in questi giorni saranno nella nostra Puglia in occasione del summit del G7. Un orgoglio per la nostra regione, che ancora una volta dimostra di essere terra di accoglienza e luogo capace di ospitare uno dei più grandi eventi mondiali grazie all’eccellenza dei suoi servizi, delle sue strutture e dei professionisti che operano ed hanno qui investito".

"Le politiche portate avanti in questi anni hanno permesso alla Puglia di raggiungere questo straordinario risultato, perché le bellezze naturali non bastano se non ci sono azioni e piani strategici che incentivano lo sviluppo. La sinergia tra istituzioni, amministratori, associazioni e cittadini ha portato la nostra regione al centro del mondo con importanti risvolti anche per il futuro”.

"In questi giorni - ha aggiunto Loredana Capone - si scriverà una delle pagine più importanti della politica internazionale, l’augurio è che possa partire da qui un’azione concreta di pace e di cooperazione per affrontare le grandi sfide mondiali, dalla crisi in Ucraina al Medioriente, dai cambiamenti climatici all’immigrazione sino all’arrivo dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite. Auguro a tutte e tutti buon lavoro, e buona permanenza in questa meravigliosa terra che vi stupirà”.

Un’area di massima sicurezza che includerà l’intera struttura di Borgo Egnazia verrà delimitata come ‘zona rossa’. Per ragioni di sicurezza non sarà permesso l’accesso alla sede del Summit con mezzi privati. All’interno di questa zona gli spostamenti saranno organizzati principalmente con mezzi appositamente adibiti.

Prima curiosità: due eccellenze italiane, Nutella in confezione personalizzata per i grandi del G7 e il Pane di Altamura dop saranno sui tavoli a colazione. Ferrero infatti è stata scelta dal governo italiano come uno dei partner per rappresentare le eccellenze italiane nell'ambito del G7.

I capi di Stato delle potenze mondiali, spiega una nota dell'azienda, troveranno ad accoglierli una confezione unica creata apposta per l'evento e personalizzata per ognuno di loro. L'azienda, che offrirà prodotti a base di Nutella e pane di Altamura dop anche nel centro stampa del vertice, ricorda che quest'anno ricorre il 60esimo anniversario della famosa crema di nocciola.

Tradizione e originalità, caratterizzeranno invece la cena - che dei leader con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - a cura dello chef della Tenuta Moreno di Mesagne (Br), Vincenzo Elia, che con la sua brigata proporrà ai Grandi della Terra le migliori e selezionate tipicità culinarie della Puglia.

“Alla cena sarà affidato il compito - ha detto Argentieri - di interpretare l’italianità attraverso la vocazione della cucina pugliese, che è gustosa e al contempo sana, una cucina che incarna perfettamente la filosofia della dieta mediterranea”. Andrà in scena dunque una cucina fresca, a base prevalentemente di pesce e verdure.

IL MENÙ - Aprirà le danze un prelibato scorfano con pomodorini secchi ed erbe aromatiche, accompagnati da barattieri e dal profumo e dalla dolcezza dei pomodorini Fiaschetto di Torre Guaceto.

Sarà poi la volta di un omaggio alla cucina italiana che vede protagonisti delicati tortelli ripieni di gallinella, con julienne di pesce serra affumicato. A seguire la squisitezza del filetto di dentice alle mandorle di Toritto, e una crema di burrata di Andria con crumble di tarallo dolce e ciliegie Ferrovia (varietà originaria delle Murge). Saranno offerti i vini di Tenute Rubino, tra cui il primitivo Visellio, e il vermentino Libens; per finire un amaro a base di carciofo, il Carduus Brindisino, e l’immancabile caffè di una torrefazione di Francavilla Fontana.

