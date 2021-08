Biccari, case a poco prezzo e voglia di trasferirvisi da tutto il mondo

Ormai Gianfilippo Mignogna, il sindaco di Biccari in provincia di Foggia, è una star internazionale. La sua iniziativa ha fatto il giro del mondo, conquistando le pagine e i tiroli della CNN e della rivista Forbes, con l’annuncio dela messa in vendita 15 abitazioni a partire da un euro.

“L’idea di mettere in vendita questa case - ha detto il giovane sindaco - è stata sperimentata già da altri comuni italiani, ma con scarsi risultati. Noi, invece, abbiamo messo in vendita case da un euro, che necessitano di essere sistemate, ma anche case che arrivano fino a 15mila euro per quelle già pronte e che non hanno bisogno di alcun intervento”. Ad oggi sono oltre novemila le richieste giunte al Comune di Biccari di potenziali acquirenti. Le richieste sono giunte da Stati Uniti d’America, Irlanda, Belgio, Olanda ma anche da Brasile e Argentina.

“Oggi saluto l’arrivo in paese di Joanna Crell-Arias e Aldeki Arias dagli USA e Cuba - ha comunicato in una nota diffusa Gianfilippo Mignogna - con loro, nell’ambito del progetto “Case a Biccari” (tutto su www.visitbiccari.com), siamo a lavoro per la vendita numero 7″.

“Tutto questo per noi significa molto: nuovi cittadini (anche temporanei), nuovi investimenti per lavori e ristrutturazioni, opportunità economiche per i vecchi proprietari (che decidono se e a quanto vendere), più decoro nel centro storico e - mica poco - nuovi progetti di vita nel e sul nostro piccolo paese.

"Ma, allargando lo sguardo - ha sottolineato il sindaco - questa cosa dovrebbe essere importante anche per tutti quelli che si occupano di politiche pubbliche e, a vari livelli, di governo. Avere la conferma che là fuori, nel mondo vasto, ci sono tante persone che desiderano quello che un borgo come Biccari può offrire (ritmi lenti, paesaggi, sapori, relazioni autentiche) dovrebbe chiamare tutti ad una maggiore responsabilità. Per i nostri Piccoli Comuni si può e si deve fare di più”.

“La maggior parte di questi acquirenti - ha aggiunto Mignogna - chiede le case già pronte. Ad oggi ne abbiamo disponibili una quindicina ma, vista la grande richiesta molti altri proprietari ci hanno chiesto di inserire anche le loro abitazioni. Dunque il catalogo è destinato ad aumentare”.

L'annuncio di “vendita case” da parte del sindaco di Biccari è schizzato sui social, arrivando negli States e posizionandosi tra le news della CNN e i titoli della rivista Forbes: ”$9,000 Houses In Italy? You Won’t Believe How Cheap It Is To Move To This Dreamy Town (Una casa in Italia a 9,000 dollari? Non crederete a quanto sia economico trasferirsi in questa cittadina da sogno)”.

“Abbiamo ricevuto - ha segnalato ancora Mignogna - la mail di una famiglia del Galles che si occupa della gestione di siti web specializzati in cucina italiana, che vorrebbe trasferirsi da noi per gestire tutto direttamente dall’Italia. Come anche la richiesta di un giovane allevatore di cavalli del Belgio, che ci ha chiesto se nella nostra zona ci fossero spazi perché gli piacerebbe continuare l’allevamento da noi. Mentre qualche settimana fa, in tutto il Sud AMerica, è diventato virale il bellissimo video degli amici di Argentina Per Il Mondo, per festeggiare l'acquisto della loro prima casa a Biccari".

Biccari, 450 metri sul livello del mare, è un piccolo paese della provincia di Foggia situato tra le Colline della Daunia che, con poco più di 2600 abitanti, si estende a sud ovest verso il Monte Cornacchia (1151 m.), la vetta più alta della Puglia. Il suo sindaco, Gianfilippo Mignogna, non è nuovo a iniziative particolari per la sua comunità cittadina. Qualche anno fa ideò, con l’aiuto di una cooperativa locale, le Bubble-room - piccole case a forma di bolle semi-trasparenti di circa 20 metri quadrati - realizzate a ridosso del lago Pescara, per godere l'emozione esperenziale di trascorrere la notte e addormentarsi sotto le stelle di Puglia.

Le Bubble-room e la vendita delle abitazioni a partire da un euro sono solo alcune iniziative dell’amministrazione Mignogna, per tentare di far uscire Biccari dall’isolamento in cui vivono i piccoli comuni e provare a reagire al dramma della deriva demografica e del loro spopolamento. “Da tempo stiamo lavorando - ha concluso il sindaco di Biccari - per dare nuove opportunità al nostro piccolo borgo. Dobbiamo fare in modo che all’isolamento fisico non corrisponda anche un isolamento culturale e sociale”.

(gelormini@gmail.com)