Bif&st, 'Calladita' di Miguel Faus e la brava Paula Grimaldo

di Silvia Viterbo

“Calladita” di Miguel Faus. Alto con un maglione colorato, parla l’italiano che ha imparato dalla nonna. Disinvolto, simpatico parla del suo film e della sua interprete che è Paula Grimaldi di cui dice: Ana non parla molto, ma può esprimersi con un solo sguardo di sfida.

È il suo modo di dire "basta". È stato difficile trovare l’attrice che potesse comunicare tutto questo? Non lo è stato, ma avrebbe dovuto esserlo! Paula Grimaldo è incredibile nel film. È stata la prima attrice che ho visto per il ruolo quando ho fatto il casting del cortometraggio. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che dovesse essere la protagonista anche per il lungo.

È una persona forte, non ci si preoccupa troppo per lei. Per questo era importante "diminuire" la sua forza all'inizio, per mostrare la sua progressione. Volevo assicurarmi che alla fine di tutto ciò Ana sarebbe sbocciata”.

Così il solito contrasto fra i ricchi e i poveri, i padroni e gli inservienti, prende una lettura diversa perché Ana userà astuzie e ingegno per trovare la cifra che le serve per iscrivere sua figlia all’Universita’.

L’umiltà con cui ha servito per avere il permesso di soggiorno promesso, ma non ottenibile prima dei due anni, viene azzerata dalla notte di passione che passa nella villa quando i proprietari non ci sono, presentandosi come la padrona. Il film si ravviva e si differenzia .