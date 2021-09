Bif&st, 'Ennio' di Giuseppe Tornatore per l'inaugurazione del Teatro Kursaal

“Ennio” di Giuseppe Tornatore - ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, compositore tra i più influenti e prolifici del Novecento, due volte Premio Oscar®️, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili, più volte ospite del Bif&st, che nel 2019 gli conferì il “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence” - inaugurerà alle ore 22 di venerdì 24 settembre il Teatro Kursaal, restaurato dalla Regione Puglia, e il Bif&st 2021 con la partecipazione del presidente Michele Emiliano e dell’assessore alla Cultura Massimo Bray e del sindaco di Bari Antonio Decaro.

Il documentario racconta il grande musicista attraverso una lunga intervista di Giuseppe Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi - come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer e Pat Metheny - musiche e immagini d’archivio.

"Ennio" è anche un’indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce poco. "Ho lavorato trent’anni con Ennio Morricone - ha dichiarato Giuseppe Tornatore - ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il sogno".

"Ho voluto realizzare "Ennio" - ha aggiunto Tornatore - per far conoscere la storia di Morricone al pubblico di tutto il mondo, che ama le sue musiche. Non si è trattato solo di farmi raccontare da lui stesso la sua vita e il suo magico rapporto con la musica, ma anche di cercare negli archivi di mezzo mondo interviste di repertorio e altre immagini relative alle innumerevoli collaborazioni, svolte in passato da Morricone, con i cineasti più importanti della sua carriera. Ho strutturato Ennio come un romanzo audiovisivo, che attraverso i brani dei film da lui musicati, le immagini di repertorio, i concerti, possa fare entrare lo spettatore nella formidabile parabola esistenziale ed artistica di uno dei musicisti più amati del ‘900".

ENNIO - Soggetto, sceneggiatura, regia di Giuseppe Tornatore, musiche di Ennio Morricone, fotografia Fabio Zamarion, Giancarlo Leggeri, montaggio Massimo Quaglia e Annalisa Schillaci, suono Gilberto Martinelli, Fabio Venturi. Una coproduzione Italia-Belgio-Cina-Giappone, prodotto da Gianni Russo e Gabriele Costa per Piano B Produzioni, 2021, 163’. Distribuz. italiana Lucky Red che il Bif&st sentitamente ringrazia insieme a Tornatore.

Per il film ENNIO di Giuseppe Tornatore, 163’ (ore 22:00 del 24 settembre al Teatro Kursaal) il pubblico potrà prenotare su Vivaticket dal 22 settembre alle ore 9:00.

(gelormini@gmail.com)