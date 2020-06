'Bif&st 2020' dal 22 al 30 agosto in soluzione 'open air'. Anche col Drive-in?

Rese note le date dell’undicesima edizione del Bari International Film Festival che si svolgerà dal 22 al 30 agosto 2020 in aree all’aperto della città, d’intesa con la Fondazione Apulia Film Commission, che organizza l’evento, e con il direttore artistico Felice Laudadio.

“Una notizia attesa da moltissimi - ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - dal 22 al 30 agosto torna il Bif&st, la più importante manifestazione cinematografica della Regione Puglia. Non potevamo fare a meno di insistere su questo festival che ha dato tanto lustro al cinema pugliese e che costituisce il grande impegno di Apulia Film Commission".

"Anche quest’anno - ha aggiunto Emiliano - nonostante l’epidemia di Covid e le tante difficoltà, non abbiamo voluto mancare l’appuntamento. Ecco perché sosterremo la grande opera di Felice Laudadio, che consentirà alla Puglia intera, e in particolare alla città di Bari, di continuare a sperare nel futuro confermandosi la città del cinema più importante del sud Italia".

"Saranno predisposte tutte le misure indispensabili - ha precisato Emiliano - per garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti, degli operatori. È anche per questo che ho chiesto al prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione, di sovrintendere all’applicazione delle normative sanitarie, per un sereno svolgimento della manifestazione che per ovvie ragioni dovrà svolgersi in arene a cielo aperto”.

A tal proposito, l'ipotesi di un Drive-in nell'area Marisabella accende l'immaginario cittadino proprio come in una pellicola cinematogafica, per recupeare una tipica sit-solution evidentemente familiare ad ogni cinefilo. Soluzione naturalmente adatta ad uno dei segmenti della programmazione serale del Bif&st.

“Il Bif&st 2020 - ha ribadito Felice Laudadio - sarà un festival radicalmente e razionalmente re-inventato, nel rispetto delle sue più che consolidate caratteristiche di festival urbano, svoltosi sempre nel cuore stesso della città di Bari. Requisito pienamente corroborato, soprattutto per rispetto verso i nostri ospiti e il nostro pubblico, che in città e in regione s’affida alla forte attrattiva culturale e spettacolare del marchio Bif&st, con l’utilizzo di 3 o 4 spazi all’aperto, che saranno annunciati in occasione della conferenza stampa che si svolgerà ai primi di agosto".

"Il programma del festival era già stato completato a marzo scorso, quando si fu costretti a rinviarlo ad altre date. Nel frattempo molti film da noi selezionati sono migrati sulle piattaforme o prenotati da altri importanti festival. Da ora si riparte con la preparazione e la nuova selezione per dar vita ad una manifestazione all’altezza delle precedenti, anche se inevitabilmente con un numero di film inferiore, potendo proiettare all’aperto solo in ore serali. Ma ce la metteremo tutta per non deludere il nostro foltissimo e fedelissimo pubblico”.

Il Bif&st - posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – si avvale anche del patrocinio e del finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della collaborazione del Comune di Bari e di sponsor e partner privati. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza “COVID proof”, di cui alle Linee guida in materia di ‘Cinema e spettacoli’ approvate con ordinanza presidenziale n. 255 del 10 giugno 2020.

