Bif&st 2023 - XIV edizione: il programma completo 24 marzo - 1 aprile

Alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel Teatro Petruzzelli di Bari, è stato presentato il programma generale del Bif&st 2023, Bari International Film&Tv Festival, che si terrà dal 24 marzo al 1° aprile. Alla presentazione sono intervenuti anche Antonio Decaro, sindaco di Bari; Anna Maria Tosto, presidente della Fondazione Apulia Film Commission; Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo, Ines Pierucci, assessore alla Cultura del comune di Bari; Luca Scandale, DG Agenzia Pugliapromozione, Felice Laudadio, ideatore e direttore artistico del Bif&st.

“Comincia la stagione della primavera – estate del turismo pugliese - ha detto Emiliano - questa volta il Bifest viene inserito all’inizio delle manifestazioni culturali più importanti, capaci di attrazione turistica e ci auguriamo che il turismo pugliese possa, anche grazie a questo connubio permanente tra iniziative economiche, sostegno agli operatori, cultura e buona organizzazione sia dei viaggi che delle attività alberghiere e di ricezione, darci le soddisfazioni che cerchiamo. Non si tratta di numeri, non è una gara a chi fa più numeri, è una gara a chi fa meglio, a chi accoglie meglio, a chi ospita meglio. Per noi i turisti sono importanti come tutte le altre persone che vengono da noi, anche quelle che vengono per tutelare la loro vita, che cercano una speranza".

"I turisti che arrivano da noi - ha aggiunto Emiliano - devono sapere che arrivano nella terra dell’accoglienza, dove chi può fa il turista e paga e a chi non può, ci pensiamo noi. Perché abbiamo a cuore l’intera umanità e il nostro turismo è fondato sulle relazioni umane più nobili”. Emiliano ha poi continuato: “Stiamo vivendo questa tragedia avvenuta a Cutro, una tragedia assolutamente evitabile e vorrei dedicare questa giornata a tutte le donne che erano su quella barca, ai loro bambini, a tutte le donne che in questo momento combattono per i loro diritti in ogni parte del mondo e sono costrette da una cultura patriarcale a sopportare l’insopportabile e mi chiedo quanto ancora il mondo civile avrà pazienza nei confronti di tutti quelli che costringono le donne in ruoli inaccettabili, a partire anche dalla nostra società che deve fare un grande salto di qualità. Quindi questa giornata del Bifest non si guarda l’ombelico, ma guarda un orizzonte larghissimo, che cerca di dare alla Puglia quel respiro, quella civiltà e quella dolcezza che alle volte è più importante di qualunque altra cosa”.

“Come ogni anno con l’arrivo della Primavera arriva il Bifest a Bari - ha sottolineato Decaro - e come per la Primavera che produce un’esplosione di colori, di pollini, di entusiasmi, così il Bifest per la nostra città riapre la stagione degli eventi, della vita all’aperto, della voglia di stare insieme e di vivere la città. Il Bifest e la primavera sono per Bari un binomio perfetto che crea quella magia tipica del cinema che ti fa credere che tutto sia possibile. Così ogni anno da quattordici anni, Bari riscopre la magia di un Festival che ha portato sul palco dei nostri teatri le personalità del cinema tra le più importanti mondo e migliaia di spettatori nelle sale. A questo film noi ci abbiamo aggiunto la città, con la sua voglia di partecipare a questo evento che si è tradotta in un appuntamento, che in meno di un anno ha contagiato tantissimi tra attività economiche e animatori culturali. Ed è con grande piacere che oggi sono felice di raccontare la prima vera edizione del Fuori Bifest dopo il grande, e inaspettato, successo dell’edizione dello scorso anno".

"Nelle settimane scorse - ha proseguito il Sindaco di Bari - l’amministrazione comunale ha lanciato due call, una rivolta alle attività commerciali e una rivolta agli operatori culturali ed è insieme a loro durante i giorni di Bifest Bari si animerà con più di cento eventi che coinvolgono diversi luoghi della città. Presto presenteremo nel dettaglio il lungo e fitto programma del Fuori Bif&st senza però mai dimenticarci di ringraziare chi ha reso possibile tutto questo: la Regione Puglia, Felice Laudadio, l’Apulia film commission, gli sponsor privati, e tutte le donne e gli uomini che a vario titolo lavorano per realizzare questo spettacolo incredibile nella nostra città. Permettetemi di salutare da questo palco in maniere ideale, due donne che negli ultimi anni hanno dato tanto alla nostra città. Lo faccio in questa giornata è in onore della sezione del festival che anche quest’anno è presente in cartellone. Sto parlando di Gabriella Genisi, di Luisa Ranieri e della commissaria più famosa d’Italia Lolita Lobosco che con il loro lavoro hanno regalato a questa città il sogno del piccolo schermo e di poter raccontare una storia nuova, forse leggera, ma autentica e divertente della nostra città”.

“Con il Bifest la Regione, insieme a Pugliapromozione e all’assessorato al Turismo - ha ribadito Lopane - si dimostra ben lieta di sostenere queste iniziative perché crediamo che l’attrattività della nostra regione possa passare anche attraverso il cinema. E questa manifestazione in questa sua edizione può dare un contributo significativo alla promozione del cinema e della nostra regione”

“Quello del Bifest - ha poi spiegato Anna Maria Tosto - è un appuntamento consolidato con la città di Bari e con la Puglia. Un appuntamento che l’Apulia Film Commission sostiene in una visione e in un programma di tutte le iniziative cinematografiche, destinate soprattutto ad avere una ricaduta turistica molto importante. Il Bifest si tiene in un momento in cui la puglia è al centro del sistema cinematografica e turistico. Se oggi la nostra regione è conosciuta e amata nel mondo, lo dobbiamo anche all’attività fatta in campo cinematografico. Questo è accaduto grazie a una politica di grande lungimiranza fatta dalla regione in maniera visionaria a cominciare dalla nascita della Apulia Film Commission".

"In questo percorso si è inserito anche Felice Laudadio con il Bif&st: un percorso legato a una lettura lungimirante in cui la cultura diventa centrale nella politica comunale, regionale e di tutto il territorio, una metodologia che deve proseguire. Dobbiamo riuscire a stabilizzare questi successi e destagionalizzare questa risposta che abbiamo avuto e questo può avvenire grazie ad iniziative importanti come il Bifest e ad altre che abbiano un respiro internazionale ed europeo. Che poi è il respiro delle giovani generazioni ed è a loro che dobbiamo guardare”.

“Il Bifest - ha dichiarato Scandale - rappresenta per noi l’inizio della stagione primaverile con grandi eventi in tutta la Puglia. A partire da Pasqua abbiamo dei buoni segnali per il 2023 e con il Bifest nella città capoluogo partiremo con una stagione che si preannuncia molto interessante”.

Mentre l'assessora Pierucci ha ricordato: “La primavera a Bari come ormai è tradizione si apre con il Bif&st. Con la quattordicesima edizione si consolida ancora di più questo legame tra la manifestazione e la città. Grazie anche al “Fuori Bif&st” che riproponiamo per il secondo anno, con più di cinquanta iniziative realizzate con le attività produttive, le tante associazioni e le piccole sale cinema. Cerchiamo di valorizzare il lavoro degli operatori culturali e ringraziamo l’Apulia Film Commission e l’idea lungimirante di Felice Laudadio che sempre di più regala alla città una occasione culturale importante ma che diventa un driver turistico di una città europea quale Bari ambisce ad essere”.

Infine, Felice Laudadio: “La Regione è il principale partner del Bifest, da quest’anno anche attraverso l’assessorato al Turismo. Abbiamo tantissime anteprime mondiali, credo mai come quest’anno tutte insieme. In più c’è per il concorso dei 12 film da tutto il mondo la presenza massiccia dei registi: su 12 film ci sono ben nove registi, che vengono dai Paesi più lontani per dei film meravigliosi. E poi c’è la fascia serale delle anteprime del Petruzzelli con sette film inediti e con un grande evento finale che riguarda molto Bari: il produttore di uno dei più grandi capolavori del cinema, il film “Ludwig” di Luchino Visconti fu infatti un barese, l’avvocato Ugo Santalucia".

"Ricorrono quest’anno i 50 anni del film “Ludwig”, che vinse un David di Donatello e lo ricorderemo con la proiezione della versione di 228 minuti, l’edizione integrale mai vista prima che diventa uno degli eventi mondali del festival di Bari. Se sul territorio c’è stato un talento come Ugo Santalucia, siamo felici di ricordarlo e celebrarlo attraverso il lavoro che ha fatto. Oltre ai film ci sono anche le fiction televisive. Per la prima volta vedremo il Commissario Fenoglio di Carofiglio e verrà qui Alessio Boni che l’anno scorso annunciò la sua presenza: quest’anno ci farà vedere i primi due episodi della serie che andrà in onda, anche queste in anteprima mondiale”.

Questo il programma dettagliato della 14.a edizione del Bif&st-Bari International Film&Tv Festival che - posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – si svolgerà dal 24 marzo al 1° aprile 2023, realizzato da Apulia Film Commission in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 e la collaborazione del Comune di Bari e del Ministero della Cultura. Il Bif&st, ideato e diretto da Felice Laudadio, avrà le sue location a Bari nei Teatri Petruzzelli, Piccinni, Kursaal Santalucia e Margherita e, a Mola di Bari, nel Teatro Van Westerhout.

Il regista tedesco Volker Schlöndorff, Premio Oscar per il film Il tamburo di latta - ricavato dal romanzo omonimo del Premio Nobel Günter Grass –, è il presidente del Bif&st 2023 con Ettore Scola e Margarethe von Trotta quali presidenti onorari.

Partner e sponsor del Bif&st 2023 sono: Confindustria e ANCE Bari e BAT; Club Imprese per la Cultura; BCC Bari; Gruppo Marino; Monile-MarioMossa.

Rai è Main Media Partner. Media partner: Corriere del Mezzogiorno/Corriere della Sera, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Repubblica/Bari, GruppoNorba, iwonderfull.it

Il programma qui di seguito descritto è stato lavorato e sviluppato da Felice Laudadio, Enrico Magrelli, David Grieco, Marco Spagnoli, Giuliana La Volpe, Orsetta Gregoretti, Patrizia Prosperi, Francesca Turrisi (direzione artistica, Roma); e da Angelo Ceglie, Alessandra Rizzi e Angela Bianca Saponari (direzione organizzativa, Bari).

IL PROGRAMMA TEATRO PER TEATRO

Teatro Kursaal Santalucia, 24 marzo, h. 18 (pre-inaugurazione)

Il restaurato e bellissimo teatro della Regione Puglia ospiterà nella serata pre-inaugurale del 24 marzo 2023 un evento speciale in collaborazione con Amnesty International:

Rumore- Human Vibes di Simona Cocozza, prodotto da Samantha Cito (Italia 2023, 58’), con la partecipazione fra gli altri di Ivano Fossati, Carmen Consoli, Paola Turci, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Modena City Ramblers, Nada, Roy Paci, Negramaro, Simone Cristicchi. Il portavoce e direttore della comunicazione di Amnesty International Riccardo Noury e il musicista e compositore Roy Paci interverranno al termine della proiezione.

Teatro Petruzzelli, 25 marzo-1° aprile

Anteprime internazionali – Questa sezione non competitiva comprende 8 film di lungometraggio in anteprima mondiale o internazionale, comunque inediti in Italia, e un evento speciale. In neretto i talent presenti a Bari:

Ingeborg Bachmann. Reise in die Wüste (Ingeborg Bachmann. Viaggio nel deserto) di Margarethe von Trotta con Vicky Krieps, Austria-Lussemburgo-Svizzera-Germania 2023 (h. 18, 25 marzo, Movies Inspired). Presenti Margarethe von Trotta e Bettina Brokemper. Anteprima internazionale

Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores (Premio Oscar per Mediterraneo), ispirato al celebre racconto omonimo dello scrittore Arthur Schnitzler, Italia 2022 (h. 21, 25 marzo, 01 Distribution). Presenti: Gabriele Salvatores, Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Bianca Panconi. Anteprima assoluta

Mia di Ivano De Matteo, Italia 2023 (h. 21, 26 marzo, 01 Distribution). Presenti Ivano De Matteo, Edoardo Leo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni. Anteprima mondiale

Quando di Walter Veltroni, Italia 2023 (h. 21, 27 marzo, Vision Distribution). Presenti Walter Veltroni, Neri Marcorè, Valeria Solarino. Anteprima mondiale

Kysset (The Kiss) di Bille August, ricavato da L'impazienza del cuore (1939), primo romanzo del grande scrittore austriaco Stefan Zweig, Danimarca 2022 (h. 21, 28 marzo). Presente Bille August (Premio Oscar per Pelle alla conquista del mondo). Anteprima internazionale

(The Kiss) di Bille August, ricavato da L'impazienza del cuore (1939), primo romanzo del grande scrittore austriaco Stefan Zweig, Danimarca 2022 (h. 21, 28 marzo). Presente (Premio Oscar per Pelle alla conquista del mondo). Anteprima internazionale Couleurs de l’incendie di Clovis Cornillac con Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Fanny Ardant, Francia 2022 (h. 21, 29 marzo). Presenti Clovis Cornillac e Fanny Ardant . Anteprima internazionale

di Clovis Cornillac con Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Fanny Ardant, Francia 2022 (h. 21, 29 marzo). Presenti e . Anteprima internazionale Le torrent di Anne Le Ny con André Dussollier, memorabile protagonista del film Diplomatie diretto da Volker Schlöndorff, Francia 2022 (h. 21, 30 marzo). Presente Anne Le Ny. Anteprima internazionale

di Anne Le Ny con André Dussollier, memorabile protagonista del film Diplomatie diretto da Volker Schlöndorff, Francia 2022 (h. 21, 30 marzo). Presente Anteprima internazionale Air – Courting a Legend (Air - La storia del grande salto) di Ben Affleck con i Premi Oscar Matt Damon e Ben Affleck, USA 2023 (h. 21, 31 marzo, Warner Bros.). Anteprima internazionale

(Air - La storia del grande salto) di Ben Affleck con i Premi Oscar Matt Damon e Ben Affleck, USA 2023 (h. 21, 31 marzo, Warner Bros.). Anteprima internazionale Evento speciale - Tributo a Ugo Santalucia – Nel 2023 ricorrono i 50 anni dall’uscita in sala di Ludwig di Luchino Visconti per il quale il produttore Ugo Santalucia (Bari, 1924-2000) vinse nel 1973 il David di Donatello per il miglior film. L’avv. Ugo Santalucia, figlio del fondatore del Teatro Kursaal, Orazio, produsse nella sua lunga carriera oltre 40 film. Per ricordare la straordinaria avventura produttiva che accompagnò il celebre film di Visconti - interpretato da Helmut Berger, Romy Schneider e Silvana Mangano - il Bif&st lo presenterà nella versione restaurata di 228 minuti che sarà introdotta da Oscar Iarussi, Anton Giulio Mancino, Tonino Pinto e Francesco Santalucia (h. 19.30, 1° aprile).

Panorama internazionale - Sempre al Petruzzelli si svolgeranno le proiezioni della tradizionale sezione competitiva con 12 film in anteprima mondiale o internazionale provenienti da tutto il mondo valutati dalla giuria internazionale - composta dal regista Jafar Panahi (Iran, presidente onorario); dal critico Jean Gili (Francia, presidente), dalla produttrice Bettina Brokemper (Germania), dall’attrice Valeria Cavalli (Italia), dal regista Salvatore Maira (Italia), dal regista Pippo Mezzapesa (Italia) e dalla critica Grazyna Torbicka (Polonia) - che attribuirà tre premi: al miglior regista, alla migliore attrice e al miglior attore protagonisti. Questi i 12 film selezionati, tutti accompagnati (tranne 3) dai talent segnalati in neretto:

26 marzo, h. 16.00 e 18.30:

o No End di Nader Saeivar (Germania-Iran-Turchia)

Chien blanc di Anaïs Barbeau-Lavalette (Canada)

27 marzo, h. 16.00 e 18.30:

Double Life di Enen Yo (Giappone-Cina)

o Kaymak (Repubblica di Macedonia-Danimarca-Croazia-Paesi Bassi) di Milcho Manchevski, Leone d’oro a Venezia e nomination all’Oscar per Prima della pioggia

28 marzo, h. 16.00 e 18.30:

o Los Reyes del Mundo di Laura Mora Ortega (Colombia-Francia-Norvegia-Lussemburgo-Messico)

Winners di Hassan Nazer (Gran Bretagna, candidato all’Oscar 2023)

29 marzo, h. 16.00 e 18.30:

Driving Mum di Hilmar Oddsson (Islanda-Estonia)

Amusia di Marescotti Ruspoli con Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Maurizio Lombardi, Fanny Ardant (Italia)

30 marzo, h. 16.00 e 18.30:

Punch di Welby Ings, con Tim Roth (Nuova Zelanda)

di Welby Ings, con Tim Roth (Nuova Zelanda) Storm di Erika Calmeyer (Norvegia)

31 marzo, h. 16.00 e 18.30:

Les engagés di Émilie Frèche (Francia, fuori concorso)

di (Francia, fuori concorso) Roxy di Dito Tsintsadze (Germania-Belgio-Georgia-Cipro)

Le masterclasses dei 7 cineasti premiati con il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, disegnato da Ettore Scola, si terranno al mattino alle ore 11.00 circa dopo la proiezione di un loro film, con conferimento alla sera del Premio Fellini. Questi i talent premiati e i loro film che avranno inizio alle ore 9.30 (il 28 alle 9):

il regista Gabriele Salvatores, dopo il suo film Nirvana (25 marzo)

l’attore e regista Fabrizio Bentivoglio , dopo il suo film Lascia perdere, Johnny! di e con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Toni Servillo, Lina Sastri (26 marzo)

, dopo il suo film Lascia perdere, Johnny! di e con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Toni Servillo, Lina Sastri (26 marzo) l’attrice, regista, musicista, scrittrice Sonia Bergamasco, dopo il film Riccardo va all’inferno di Roberta Torre, con presentazione del suo libro Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice, Einaudi (27 marzo)

Dopo la proiezione del film Leila’s Brothers di Saeed Roustayi (Iran 2022, 159’) i cineasti presenti a Bari esprimeranno la propria solidarietà ai cineasti iraniani perseguitati dal regime degli Ayatollah (28 marzo, h. 9). Al regista Jafar Panahi verrà simbolicamente conferito il Premio Fellini nella stessa serata del 28 marzo.

(Iran 2022, 159’) i cineasti presenti a Bari esprimeranno la propria solidarietà ai cineasti iraniani perseguitati dal regime degli Ayatollah (28 marzo, h. 9). Al regista verrà simbolicamente conferito il Premio Fellini nella stessa serata del 28 marzo. l’attore, regista e scrittore Luigi Lo Cascio dopo la proiezione di La città ideale da lui diretto e interpretato, e annuncio del suo libro Storielle per granchi e per scorpioni, di prossima uscita presso Feltrinelli (29 marzo)

dopo la proiezione di La città ideale da lui diretto e interpretato, e annuncio del suo libro Storielle per granchi e per scorpioni, di prossima uscita presso Feltrinelli (29 marzo) il produttore Guido Lombardo , presidente della Titanus, dopo la proiezione di Il Pap’occhio di Renzo Arbore (30 marzo)

, presidente della Titanus, dopo la proiezione di Il Pap’occhio di Renzo Arbore (30 marzo) lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, dopo la proiezione del film Il capitale umano di Paolo Virzì, con presentazione del suo libro La bella confusione. L’anno di Fellini e Visconti, Einaudi (31 marzo).

I Premi The Best of the Year dell’ItaliaFilmFest – Due al giorno i riconoscimenti conferiti dalla giuria dei critici cinematografici ai migliori film italiani dell’ultimo anno per le diverse categorie di talent. In neretto le presenze confermate:

Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista: Tommaso Ragno per NOSTALGIA di Mario Martone, SICCITÀ di Paolo Virzì e TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa (26 marzo, h. 18.30)

per il miglior attore non protagonista: per NOSTALGIA di Mario Martone, SICCITÀ di Paolo Virzì e TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa (26 marzo, h. 18.30) Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista: Fabrizio Gifuni per ESTERNO NOTTE di Marco Bellocchio (26 marzo, h. 21)

per il miglior attore protagonista: per ESTERNO NOTTE di Marco Bellocchio (26 marzo, h. 21) Premio Dante Ferretti per il miglior scenografo: Tonino Zera per L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido (27 marzo, h. 18.30)

per il miglior scenografo: per L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido (27 marzo, h. 18.30) Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore: Luciano Stella, Roberto Sessa, Maria Carolina Terzi, Carlo Stella, Angelo Laudisa, Giampaolo Letta (Medusa) per NOSTALGIA di Mario Martone (27 marzo, h. 21)

per il miglior produttore: Luciano Stella, Roberto Sessa, (Medusa) per NOSTALGIA di Mario Martone (27 marzo, h. 21) Premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura: Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino per ESTERNO NOTTE di Marco Bellocchio (28 marzo, h. 18.30)

per la migliore sceneggiatura: per ESTERNO NOTTE di Marco Bellocchio (28 marzo, h. 18.30) Premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista: Lidia Vitale per TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa (28 marzo, h. 21)

per la migliore attrice non protagonista: per TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa (28 marzo, h. 21) Premio Silvana Mangano per l’attrice rivelazione: Elodie per TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa (29 marzo, h. 18.30)

per l’attrice rivelazione: per TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa (29 marzo, h. 18.30) Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista: Barbara Ronchi per SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt e ERA ORA di Alessandro Aronadio (29 marzo, h. 21)

per la migliore attrice protagonista: per SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt e ERA ORA di Alessandro Aronadio (29 marzo, h. 21) Premio Giuseppe Rotunno per il miglior autore della fotografia: Michele D’Attanasio per L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido (30 marzo, h. 18.30, messaggio video)

per il miglior autore della fotografia: Michele D’Attanasio per L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido (30 marzo, h. 18.30, messaggio video) Premio Mario Monicelli per il miglior regista: Roberto Andò per il suo film LA STRANEZZA (30 marzo, h. 21)

per il miglior regista: per il suo film LA STRANEZZA (30 marzo, h. 21) Premio Ennio Morricone per il miglior compositore: Franco Piersanti per SICCITA’ di Paolo Virzì (31 marzo, h. 18.30).

Teatro Piccinni, 25-31 marzo

ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano – Verranno presentati 7 film italiani valutati da una giuria del pubblico composta da 24 spettatori e presieduta dalla produttrice Donatella Palermo che attribuirà al/alla miglior regista il Premio Ettore Scola e ai migliori attori protagonisti il Premio Mariangela Melato e il Premio Gabriele Ferzetti. Questi i 7 film selezionati, 6 dei quali in anteprima mondiale. In neretto i talent presenti:

Scordato di e con Rocco Papaleo con Giorgia (h. 18, 25 marzo)

di e con con (h. 18, 25 marzo) Percoco – Il primo mostro d’Italia di Pier Luigi Ferrandini con Gianluca Vicari (h. 18.30, 26 marzo)

di con (h. 18.30, 26 marzo) Le mie ragazze di carta di Luca Lucini con Maya Sansa e Neri Marcoré (h. 18.30, 27 marzo)

di con e (h. 18.30, 27 marzo) L’uomo senza colpa di Ivan Gergolet con Valentina Carnelutti (h.18.30, 28.3)

di con (h.18.30, 28.3) Gli altri di Daniele Salvo con Ida Di Benedetto e Lorenzo Parrotto (h. 18.30, 29 marzo)

di con e (h. 18.30, 29 marzo) Tutti i cani muoiono soli di Paolo Pisanu con Paolo Pisanu e Orlando Angius (h. 18.30, 30 marzo)

di con e (h. 18.30, 30 marzo) La terra delle donne di Marisa Vallone con Paola Sini e Valentina Lodovini (h. 18.30, 31 marzo)

Cinema, Industria, Lavoro - Nel pomeriggio, dal 28 al 31 marzo, in quest’ormai consolidata sezione a cura di Enzo Augusto e Michele Laforgia - sostenuta da Confindustria Bari e BAT, ANCE Bari e BAT, Club Imprese per la Cultura - sono previste alle h. 15 quattro proiezioni seguite da incontri con esponenti dell’industria, dei sindacati, della società civile e della cultura a confronto:

Smetto quando voglio di Sydney Sibilia (2014), intervengono Francesca Portincasa e Michele Bellotti, moderatore Michele Laforgia

di Sydney Sibilia (2014), intervengono Francesca Portincasa e Michele Bellotti, moderatore Michele Laforgia 7 minuti di Michele Placido (2016), intervengono Sergio Fontana, Gigia Bucci e Manuela Saracino, moderatore Enzo Augusto

di Michele Placido (2016), intervengono Sergio Fontana, Gigia Bucci e Manuela Saracino, moderatore Enzo Augusto Lazzaro felice di Alice Rohrwacher (2018), intervengono Beppe Fragasso e Alina Lattarulo, moderatore Enzo Augusto

di Alice Rohrwacher (2018), intervengono Beppe Fragasso e Alina Lattarulo, moderatore Enzo Augusto Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano De Serio (2020), intervengono Maria Laterza, Anna Lepore e Nicola Bonerba, moderatore Enzo Augusto.

La storia, la memoria

La Titanus che avrà 120 anni nel 2024 - Nell’ambito della storica sezione del Bif&st “La storia, la memoria” fortemente voluta da Ettore Scola, il Teatro Piccinni ospiterà un tributo alla più antica casa cinematografica italiana intitolato La Titanus che avrà 120 anni nel 2024. Essa fu infatti fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo, poi condotta all’apice del successo dal figlio Goffredo fino agli anni Duemila ed ora nelle mani del nipote Guido Lombardo. Verranno presentati 10 film che hanno fatto la storia del cinema italiano: Le amiche di Michelangelo Antonioni (1955); Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti (1960); L’armata Brancaleone di Mario Monicelli (1966); Operazione San Gennaro di Dino Risi (1966); L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento (1970); Ballando ballando di Ettore Scola (1983); Troppo forte di Carlo Verdone (1987). E al Teatro Kursaal Roma di Fellini (1972) il 26 marzo alle h. 16 e al Teatro Petruzzelli Il pap’occhio di Renzo Arbore (1990) il 30 marzo alle h. 9.30. Il 1° aprile è infine prevista la proiezione (Teatro Petruzzelli, h. 16.00) dello straordinario documentario di Giuseppe Tornatore L’ultimo Gattopardo – Ritratto di Goffredo Lombardo (2010).

Cinema&Scienza - Sono in programma sette appuntamenti mattutini principalmente riservati alle scuole – ma non solo – con la partecipazione di scienziati del CNR e la proiezione di vari materiali audiovisivi. Il ciclo verrà introdotto il 25 marzo da un incontro promosso dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia e si concluderà il 1° aprile (al Teatro Petruzzelli) con la proiezione dell’attesissimo docufilm The Forest Maker (Il costruttore di foreste, 2021) di Volker Schlondörff che al termine si confronterà con Antonello Pasini del CNR. In appendice il programma del ciclo cui hanno già aderito migliaia di studenti delle scuole medie superiori di Bari e provincia.

Teatro Kursaal Santalucia, 26-31 marzo

BariFictionF&st – Questa sezione, sostenuta dalla BCC Bari, si svolgerà al 26 al 31 marzo e presenterà– dopo il successo della scorsa edizione e con il nuovo logo BariFictionF&st – una rassegna essenziale di opere televisive (tv movie, serie, miniserie, docufiction ecc.) prodotte da grandi broadcaster italiani e internazionali, in primis Rai Fiction, con la partecipazione dei talent più significativi delle opere (qui segnalati in neretto) e con incontri del pubblico con loro e i produttori. Saranno proposti in anteprima assoluta italiana o internazionale i seguenti programmi in onda in primavera:

Il metodo Fenoglio con Alessio Boni, dai “gialli” di Gianrico Carofiglio

Un posto al sole , nuovi episodi inediti, con 4 talent presenti

, nuovi episodi inediti, con presenti Cuori con Daniele Pecci e Andrea Gherpelli , prodotta da Giannandrea Pecorelli, una serie Rai Fiction, come Il metodo Fenoglio e Un posto al sole

con e , prodotta da una serie Rai Fiction, come Il metodo Fenoglio e Un posto al sole Il Patriarca di e con Claudio Amendola, una serie Mediaset

di e con Claudio Amendola, una serie Mediaset Sophie Cross , serie franco-belga con Alexia Barlier (13 Hours di Michael Bay)

, serie franco-belga con (13 Hours di Michael Bay) Next of Kin di Akseli Tuomivaara, serie finlandese con Nika Savolainen.

I film dell’ItaliaFilmFest/The Best of the Year presentati al Teatro Kursaal:

TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa (25 marzo)

L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido (25 marzo)

ESTERNO NOTTE di Marco Bellocchio (26 marzo, 1.a parte – 28 marzo, 2.a parte)

NOSTALGIA di Mario Martone (27 marzo)

ERA ORA di Alessandro Aronadio (29 marzo)

LA STRANEZZA di Roberto Andò (30 marzo)

SICCITA’ di Paolo Virzì (31 marzo)

Eventi speciali - Sono infine previsti alcuni eventi speciali:

Teatro Piccinni

Mimì - tutti ne parlano, io l'ho conosciuta di Gianfrancesco Lazotti (Italia 2023, 68’) con, a seguire, un incontro con Leopoldo Mastelloni, il regista e altri testimoni del percorso artistico di Mia Martini – ant. mondiale (26 marzo, h. 16)

Tributo a Jafar Panahi con la proiezione del film Il cerchio di Jafar Panahi, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2000 (27 marzo, h. 16)

Teatro Kursaal

A Federico Fellini, in occasione dei 30 anni dalla sua scomparsa (31 ottobre 1993), sarà dedicato il pomeriggio del 26 marzo al Teatro Kursaal con la proiezione in edizione restaurata, alle h. 16, di un suo capolavoro: Roma (1972) nell’ambito del Tributo alla Titanus. Il Bif&st ha già organizzato nel 2013, per il ventennale della morte, una retrospettiva pressoché completa dei film di Fellini e una mostra dei suoi celebri disegni inaugurata da Ettore Scola e da Francesca Fabbri Fellini, oltre ad una fitta serie di incontri sul grande regista.

Samad di Marco Santarelli con Roberto Citran (Italia 2023, 88’, anteprima mondiale, 28 marzo, h. 19)

di con Roberto Citran (Italia 2023, 88’, anteprima mondiale, 28 marzo, h. 19) Rye Lane di Raine Allen-Miller con Nathan Bryon, Tom Melia (USA 2023, 29 marzo, h. 18.30)

di Raine Allen-Miller con Nathan Bryon, Tom Melia (USA 2023, 29 marzo, h. 18.30) Il grande male di Mario Tani con Roberto Corradino, Michele Sinisi, Elena Cotugno, Vincenzo de Michele (Italia 2023, 90’, antepr. mondiale, 31 marzo, h. 18)

Hollywood, Cinecittà di Marco Spagnoli (Italia 2023, 60’, anteprima mondiale, 31 marzo, h. 20.15).

di (Italia 2023, 60’, anteprima mondiale, 31 marzo, h. 20.15).

Laboratori di cinema: 25 marzo-1° aprile

Gli 8 incontri per il laboratorio di sceneggiatura, a cura del regista e sceneggiatore Franco Bernini, si terranno a Bari al mattino al Teatro Margherita mentre l’attrice e regista Milena Mancini terrà nel pomeriggio gli 8 appuntamenti del laboratorio di recitazione nel Teatro Van Westerhout di Mola di Bari della cui disponibilità si ringraziano il sindaco Giuseppe Colonna e l’amministrazione comunale della città.

Teatro Margherita: 25 marzo-1° aprile

Le conferenze stampa di tutti i film in programma nelle sezioni Anteprime, Panorama internazionale e ItaliaFilmFest si svolgeranno dalle 13 di ogni giorno mentre gli incontri con i protagonisti del cinema italiano premiati quali “The Best of the Year” avranno luogo alle 17 e le presentazioni di libri dedicati al cinema alle 18.30. Questo il programma:

I FILM DELLE CONFERENZE STAMPA CON I TALENT PRESENTI

marzo, dalle h. 13.00

25 Scordato con Rocco Papaleo, Giorgia, Simone Corbisiero, Angela Curri, Vision

26 a) Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction

b) Ingeborg Bachmann. Viaggio nel deserto con Margarethe von Trotta, Bettina Brokemper, Volker Schlöndorff, Stefano Jacono (Movies Inspired)

c) Il ritorno di Casanova con Gabriele Salvatores, Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Bianca Panconi, Fabrizio Donvito, Paolo Del Brocco (Rai Cinema)

27 a) No End con Nader Saeivar

b) Chien blanc con Anaïs Barbeau-Lavalette e Mathieu Lemay (scenografo)

c) Percoco – Il primo mostro d’italia con Pier Luigi Ferrandini, Gianluca Vicari, Cesare Fragnelli, Rai Cinema

d) Mia con Ivano De Matteo, Edoardo Leo, Greta Gasbarri, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, 01-Rai Cinema

28 a) Kaymak con Milcho Manchevski

b) Le mie ragazze di carta con Luca Lucini, Maya Sansa, Neri Marcoré

c) Quando con Walter Veltroni, Neri Marcoré, Valeria Solarino, Lionello Cerri

29 a) Winners con Hassan Nazer

b) Kisset con Bille August

c) Samad con Marco Santarelli, Roberto Citran, Simone Gattoni

d) L’uomo senza colpa con Ivan Gergolet, Valentina Carnelutti, Igor Princic

30 a) Driving Mum con Hilmar Oddsson

b) Amusia con Marescotti Ruspoli, Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Maurizio Lombardi, Fanny Ardant, Luca Bigazzi (direttore fotografia)

c) Gli altri con Daniele Salvo, Ida Di Benedetto, Lorenzo Parrotto

d) Couleurs de l’incendie con Clovis Cornillac e Fanny Ardant

31 a) Storm con Erika Calmeyer e Jan Petter Edholm Dickman (produttore)

b) Le torrent con Anne Le Ny

c) Tutti i cani muoiono soli con Paolo Pisanu, Orlando Angius, Domenico Procacci.

1° aprile, dalle h. 12.30

a) Les engagés con Emilie Frèche

b) Roxy con Dito Tsintsadze

c) La terra delle donne con Marisa Vallone, Paola Sini, Valentina Lodovini, Nevina Satta

d) Conferenza stampa finale del Bif&st 2023 con Michele Emiliano, Antonio Decaro, Anna Maria Tosto, Felice Laudadio

INCONTRI CON I PREMIATI THE BEST OF THE YEAR DELL’ITALIAFILMFEST

marzo, h. 17.00

26 Tommaso Ragno (Nostalgia, Siccità, Ti mangio il cuore) e Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

27 Tonino Zera (L’ombra di Caravaggio) e Maria Carolina Terzi, Carlo Stella, Angelo Laudisa (Nostalgia)

28 Lidia Vitale (Ti mangio il cuore) e Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino (Esterno notte)

29 Elodie (Ti mangio il cuore) e Barbara Ronchi (Settembre, Era ora)

30 Roberto Andò (La stranezza)

31 Franco Piersanti (Siccità) e i vincitori ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano

1° aprile, h. 17.00

I vincitori della sezione Panorama internazionale

CINEMA&LIBRI, a cura di Angela Bianca Saponar: i libri, gli autori, i presentatori

marzo, h. 18.30

26 Il cinema di Elio Petri di Alfredo Rossi con Jean Gili e David Grieco (Gremese)

27 Eppure qualcosa ho visto sotto il sole di Marina Piperno con Luigi Faccini e Angela Bianca Saponari (All Around Edizioni)

28 Bellini al cinema a cura di Ninni Panzera con Fabrizio Versienti e Angela Bianca Saponari (Edizioni La zattera dell’arte)

29 Sognavamo al cinema di Vanja Traxler con Federico Pontiggia (Edizioni Sabinae)

30 Buona la prima. Il cinema di Carlo Ludovico Bragaglia di Orio Caldiron e Matilde Hockhofler con Alberto Crespi e Angela Bianca Saponari (Edizioni Sabinae)

31 Caro Alberto. Le lettere ritrovate nell’Archivio Sordi a cura di Alberto Crespi, prefazioni di Walter Veltroni e Carlo Verdone (Laterza)

1° aprile, h. 18.00

Short Cuts. Il cinema in 12 storie di Alberto Crespi con Oscar Iarussi, David Grieco, Enrico Magrelli (Laterza).

Cinema&Scienza

Teatri Piccinni e Petruzzelli

Bari, 25 marzo-1° aprile 2023

Per una delle tradizionali e più significative sezioni del festival - Cinema&Scienza, curata da Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni - sono stati predisposti sette appuntamenti dedicati in particolare, ma non solo, agli studenti delle scuole della città e della provincia di Bari. L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con la comunità scientifica delle Università e degli Enti di Ricerca, e in particolare con scienziati del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), prevede 7 incontri mattutini che si terranno ogni giorno alle 9.30 al Teatro Piccinni (ingresso libero) da sabato 25 a venerdì 31 marzo e al Teatro Petruzzelli sabato 1° aprile.

Temi chiave del progetto sono l’ambiente e il clima. Argomenti sensibili e particolarmente cari alle generazioni più giovani, ma non solo. Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici – dalla fusione dei ghiacciai all’innalzamento del livello del mare, fino all’aumento dei fenomeni meteorologici estremi e alla desertificazione – stanno determinando importanti rischi ambientali.

La sezione Cinema&Scienza intende non solo migliorare la sensibilizzazione sul tema, ma anche promuovere azioni di pianificazione volte a gestire e contenere gli effetti del cambiamento climatico. Il progetto prevede un percorso così articolato: science show, proiezioni di docufilm e dibattiti con scienziati. Questi i temi e gli oratori:

Teatro Piccinni, 25-31 marzo (esclusa domenica 26)

LA NATURA SI RIBELLA (25 marzo)

PROIEZIONE DI BRANI DI MONSTER MOVIES, DA KING KONG E GODZILLA AI GIORNI NOSTRI.

Stiamo alterando il mondo con le nostre scellerate attività, stiamo cambiando il clima, portando le specie all'estinzione, e creiamo armi sempre più potenti e distruttive. Vogliamo andare su altri pianeti per sfruttare le loro risorse, dopo aver sovrasfruttato quelle di questo pianeta. La natura si ribella, producendo mostri. Molti vengono dal mare, perché le profondità marine sono ancora in gran parte inesplorate e ospitano esseri che ci paiono mostruosi. Altre vengono dal sottosuolo, oppure vivono in isole remote. E poi ci sono quelle che vengono dallo spazio, magari per dominarci o per semplicemente mangiarci, come ne La guerra dei mondi. “La fantascienza di Jules Verne ha anticipato il progresso tecnologico – nota il prof. Boero -. La fantascienza dei mostri anticipa le conseguenze di questo progresso, generatore di mostri che si ribellano al nostro presunto strapotere. A volte vengono dal mare, a volte dal sottosuolo, a volte vivono in regioni sperdute, oppure vengono dallo spazio”. Ferdinando Boero, biologo ed ecologo alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, e Luca Bandirali, critico cinematografico e ricercatore in Discipline dello Spettacolo all’Università del Salento, discuteranno a fine proiezione con l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio e con Vito Bruno, direttore ARPA Puglia.

2. STRETTO DI MESSINA: SEA OF LEGENDS (27 marzo)

DOCUMENTARIO SULLO STRETTO DI MESSINA – MICROPLASTICHE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

La realizzazione di questo documentario è stata fortemente voluta dalla prof.ssa Nancy Spanò, dell’Università di Messina, delegata alle Iniziative scientifiche a tutela dell'ambiente e del patrimonio marino, per rendere giustizia ai nostri luoghi, in particolare allo Stretto su cui si affaccia Messina. Si sta progettando la possibilità di allestire un laboratorio con immagini e piccoli video sulle diverse attività (dai campionamenti alle analisi sulle microplastiche) con un QR code associato per cui chi vuole apre semplicemente con il proprio telefonino le immagini preferite. Con la partecipazione della prof.ssa Spanò.

UN MARE DI RIFIUTI A MILLE METRI DI PROFONDITÀ

Martina Pierdomenico, ricercatrice dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (IAS) del CNR, parlerà dell’immensa discarica sottomarina rinvenuta a mille metri di profondità al centro dello stretto di Messina. Saranno proiettate immagini - riprese con un rover sottomarino - che mostrano per la prima volta la contaminazione di un ecosistema di grande profondità.

3. GHIACCI IN FUSIONE (28 marzo)

Renato Colucci, ricercatore Istituto di Scienze Polari (ISP) del CNR affronterà la questione della fusione glaciale che è ormai un reale problema. I dati raccolti e le immagini satellitari del “prima e dopo” sulla conformazione dei ghiacciai sulla Terra, evidenziano un’accelerazione mai registrata prima. Un’emergenza inarrestabile e sempre più veloce che richiede un’attenta attività di monitoraggio e di azioni mirate per evitare nel breve termine disastri ambientali e climatici di grandi dimensioni. Dopo la proiezione di un film sul tema interverrà il ricercatore spiegando, attraverso immagini, anche la situazione dei ghiacciai italiani.

4. CACCIATORI DI TORNADO (29 marzo)

Massimiliano Pasqui, fisico e ricercatore presso l’Istituto per la Bioeconomia del CNR, parlerà dei tornado. Gli studenti potranno seguire una riproduzione in vitro del fenomeno dei tornado e assisteranno alla proiezione di un film sul tema.

5. LA TERRA NON HA MAI AVUTO COSÌ CALDO! (30 marzo)

Roberto Danovaro, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, dove è titolare dei corsi di Biologia Marina, Ecologia Marina ed Etica ambientale. Il pianeta sta bruciando. La temperatura aumenta sempre più come mai accaduto. Di chi è la colpa? Ne parlerà Danovaro dopo la proiezione di un film sul tema.

6. “ALIENI” NEL MEDITERRANEO & NOVEL FOOD (31 marzo)

REPERTI E CURIOSITÀ PER RACCONTARE LA STORIA DEL NOSTRO MARE

Ernesto Azzurro, ricercatore dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR, parlerà dei processi di trasformazione della biodiversità negli ambienti marini. Verranno proiettati Il mare in pillole: 60 secondi per raccontare la sfida dei cambiamenti climatici nelle aree marine protette del Mediterraneo e un docufilm di 15’.

NOVEL FOOD E RICERCA: NUOVE RISORSE E NUOVE OPPORTUNITÀ (COOKING SHOW)

Antonella Leone, ricercatrice dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, racconterà le attività di ricerca finanziate dalla Comunità Europea nell’ambito dell’uso di nuove risorse alimentari, come le meduse. A seguire un cooking show con la dimostrazione di modalità di uso culinario di alcune meduse eduli del Mediterraneo da parte di uno chef professionista.

IL GRANCHIO BLU ALIENO INVADE LA CUCINA GOURMET MEDITERRANEA

Lucrezia Cilenti, ricercatrice dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR, parlerà dell’invasione delle specie aliene nel Mediterraneo con focus sul granchio blu atlantico. Mostrerà alcuni esemplari della specie Callinectes sapidus trasportati in vivo in acquario. Uno chef preparerà durante l’evento alcuni piatti a base di granchio blu. È prevista la proiezione di video.

Teatro Petruzzelli, 1° aprile

7. CONTRO LA DESERTIFICAZIONE

Proiezione del docufilm The Forest Maker (Il costruttore di foreste, Germania 2021, 87’) del regista Premio Oscar Volker Schlöndorff che interverrà al termine del film insieme ad Antonello Pasini del CNR, esperto di cambiamenti climatici.

Tony Rinaudo è un agronomo australiano, di lontana origine italiana, che combatte da 30 anni insieme ai piccoli agricoltori africani contro la desertificazione e sfida le idee di rimboschimento convenzionale con il suo metodo semplice ma efficace. The Forest Maker (Il costruttore di foreste) è il ritratto di quest’uomo straordinario il cui lavoro di una vita è stato premiato con il cosiddetto Nobel alternativo, il Right Livelihood Award nel 2018. Rinaudo ha trovato un modo per far crescere gli alberi nelle zone più aride del Sahel.

Un lavoro di decenni che ha assicurato il sostentamento di migliaia di agricoltori in Africa. Il suo metodo, “Farmer Managed Natural Regeneration” (FMNR), ripristina non solo il suolo ma anche la dignità e la speranza. Volker Schlöndorff osserva l’effetto che l’FMNR ha avuto sulla lotta alla desertificazione, spesso imbattendosi in questioni che riguardano anche l’Europa – migrazione, cambiamento climatico, giustizia di genere.

Antonello Pasini è un fisico climatologo del CNR e docente di Fisica del clima all’Università Roma Tre. Si occupa di elaborare e applicare modelli matematici nell’ambito dello studio del clima. È autore di numerosi articoli su riviste internazionali e ha pubblicato anche libri divulgativi, come Effetto serra, effetto guerra. Clima, conflitti, migrazioni: l’Italia in prima linea (ed. Chiarelettere, con G. Mastrojeni) e L’equazione dei disastri: cambiamenti climatici su territori fragili (Codice Edizioni). Pasini è anche un attivo divulgatore: nel 2016 il suo blog “Il Kyoto fisso” ha vinto il Premio nazionale di divulgazione scientifica.

