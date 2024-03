Bif&st, chiude la XV edizione: Felice Laudadio lascia la Direzione Artistica

L'epilogo era già stato delineato con l'annuncio, a gennaio scorso, dell'acquisizione dei marchi del BIF&ST da parte della Regione Puglia, oggi l'annuncio in conferenza di chiusura della XV edizione del Festival: Feice Laudadio chiude Bif&st 2024 e annuncia che lascerà la Direzione Artistica: "Sarò in comitato per celebrazioni centenario di Camilleri".

Felice Laudadio, quindi, dichiara conclusa l'esperienza barese e lascia l'incarico di direttore artistico del Bif&st, la rassegna cinematografica giunta alla 15esima edizione e da lui ideata nel 2009.

"Sono stato chiamato a dirigere un altro prestigioso evento internazionale da me ideato ed ho inoltre accolto - ha dichiarato Laudadio - l'affettuoso invito delle figlie di Andrea Camilleri, che ringrazio per l'onore, di far parte del comitato scientifico, già a lavoro, per organizzare le celebrazioni del centenario del grande scrittore che si svolgeranno in Italia e nel mondo nel 2025".

"Esco di scena lasciando il Bif&st in eccellente salute dal punto di vista culturale ed economico. Ringrazio per primo l’enorme pubblico che fino ad oggi, e ancor più quest’anno, l’ha seguito ed amato e naturalmente i miei pochi ed esperti collaboratori che fra mille difficoltà hanno con me eroicamente costruito, da Roma e da Bari, questa manifestazione divenuta simbolo della primavera culturale pugliese"

"Grazie a tutti: io ho dato molto a questa città, a questa regione, ma in cambio ho ricevuto moltissimo: in stimoli, in stima, affetto e fiducia. Esco anch’io di scena, come in questa foto insieme a Andrea Camilleri."

