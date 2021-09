Bif&st, da Saura a Faenza fino a Bellocchio e il suo 'Marx può aspettare'

Leos Carax è il protagonista della conversazione di martedì 28 settembre alle 11:00 al Teatro Petruzzelli, dopo la proiezione del suo film Annette (ore 9:00). Alle 21:30, sempre al Petruzzelli, Helen Mirren e Taylor Hackford riceveranno il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, mentre Marco Bellocchio riceverà il Premio speciale della giuria dei critici per l'eccezionalità dell'impresa cinematografica per il suo film Marx può aspettare. Dopo le premiazioni, proiezione di Haute Couture di Sylvie Ohayon (presente in sala la regista).

Continua al Petruzzelli il concorso di Panorama Internazionale con le proiezioni di Bruno Reidal: Confession of a Murderer di Vincent Le Port (ore 15:30 presente in sala il regista) e di The Enemy (L’ennemi) di Stephan Streker (presente in sala il regista e il produttore Michael Goldberg).

Continuano gli incontri con gli autori e gli attori dei film del giorno. Alle 13:00 al teatro Margherita appuntamento con Thomas Daneskov e Lina Flint (regista e produttrice del Panorama Wild Men).

Per le Anteprime italiane Teatro Piccinni (ore 19:00), proiezione del corto Distanza zero di Pier Glionna e di Tra le onde di Marco Armenta (presente in sala il regista e gli attori Vincenzo Amato, Sveva Alviti) Alle ore 22:00, un evento speciale: Il cammino della speranza di Pietro Germi in un’edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale. Sempre al Piccinni, alle 17:00, proiezione di Vicine di Martina Di Tommaso, giovane regista barese prematuramente scomparsa poco tempo fa.

Per il Tributo 01, proiezione al Teatro Piccinni (h. 10:00) di Le vite degli altri di Florian Henckel von Donnersmark e al Teatro Kursaal Santalucia di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi (h. 9:30 presenti in sala il regista), di Il capitale umano di Paolo Virzì (h. 15:00 presente in sala il regista), di Vincere di Marco Bellocchio (h. 18:30 presente in sala il regista) e di Noi credevamo di Mario Martone (h. 21:30).

Marco Bellocchio e Paolo Virzì saranno i protagonisti del Focus su 01 (Teatro Margherita ore 17:00) condotto da Franco Montini

Per gli Incontri con i Testimonial 01, appuntamento al Teatro Margherita (h. 18:30) con Fausto Brizzi. Conduce Jean Gili.

Per Cinema e libri (Teatro Margherita ore 15:30) presentazione di Harlem. Il film più censurato di sempre di Luca Martera. Interviene con l’autore Oscar Iarussi. Conduce Alberto Crespi.

Proseguono i Laboratori di montaggio a cura di Walter Fasano, di sceneggiatura a cura di Silvia Napolitano, di critica cinematografica a cura di Paolo D’Agostini, di regia cinematografica a cura di Alessandro Piva, di recitazione a cura di Lina Sastri.

A Roberto Faenza, per il suo film La verità sta in cielo!', il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, mentre con un evento speciale al Teatro Piccinni: una performance dal vivo, Gabriele Lavia presenta "L’uomo senza il fiore in bocca". A seguire, lareplica di Querido Fidel di Viviana Calò.

È visitabile al Teatro Margherita (ore 10:00-22:00) la mostra fotografica Ettore Scola al Biff&st.

Si ricorda che per accedere a tutte le proiezioni, comprese lemaster class è obbligatoria la prenotazione sul circuito vivaticket e sul sito bifest.

