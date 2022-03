Bif&st, domenica all'insegna di Scienza, Musica e Spionaggio bellico

Successo di pubblico, come previsto, per il trio Alessandro Gassmann, Maurizio De Giovanni e Andrea Ozza durante l'intera prima giornata del Bif&st 2022 e in ciascuno degli appuntamenti programmati, conclusasi con la consegna - sul palco del Teatro Petruzzelli - del Premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura, ad opera di Giacomo Scarpelli, per il film 'Il silenzio grande' di Alessandro Gassmann.

Domenica che si apre all'insegna della Scienza, dopo la proiezione di 'Tre piani' di Nanni Moretti, con l’incontro con il Premio Nobel per la medicina Mario Capecchi (ore 11.30) inizialmente previsto al Teatro Piccinni che converserà con Carlo Doglioni presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’incontro è introdotto da Felice Laudadio.

Mentre la sera ta vede in programma la consegna a Nicola Piovani del Premio Ennio Morricone per il miglior compositore per il film I fratelli De Filippo di Sergio Rubini e a seguire la proiezione, per la sezione Anteprime Internazionali, di Operation Mincemeat di John Madden con Colin Firth e Kelly MacDonald.

Nel pomeriggio (ore 15) ad aprire la sezione Panorama Internazionale sarà la proiezione di Lieber Thomas (Dear Thomas) di Andreas Kleinert (presente in sala) con Albrecht Schuch e Jella Haasse a cui seguirà (ore 18.30) Ali & Ava di Clio Barnard con Adeel Akhtar Claire Rushbrook (in sala il distributore Andrea Romeo).

Per le proiezioni in programma al Teatro Piccinni - sezione Eventi Speciali il cartellone prevede Notti bionde l’El Dorado del contrabbando di Vito Caggianelli (ore 16 – il regista è presente in sala), a seguire Soros racconta Soros di Jesse Dylan (ore 18,00 - in sala il distributore Andrea Romeo), chiuderà la giornata (ore 21.30) Diabolik di Manetti Bros con Luca Marinelli e Miriam Leone Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista.

Al Teatro Kursaal Santalucia in programma gli incontri sui film: Circeo di Andrea Molaioli con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli (ore 17 – in sala presenti le attrici, la sceneggiatrice Flaminia Gressi, il produttore Riccardo Tozzi e la Capostruttura di Rai Fiction Anouk Valerie Andaloro) e Jugée coupable (La scogliera dei misteri) di Gregory Écale (ore 21.30 – presente in sala Cristina Cavaliere della RAI).

Per la sezione Tributo a Monica, sempre al Teatro Kursaal Santalucia, è in programma la proiezione di Polvere di stelle di Alberto Sordi.

Il Teatro Margherita ospita le conferenze stampa dei film in programma (ore 13) Hill of Vision con gli interventi del regista Roberto Faenza, l’attore Francesco Montanari, la produttrice Elda Ferri, il premio Nobel per la medicina Mario Capecchi e Vera Leonardelli IDM Film commission Sud tirol. Romanzo radicale - Io sono Marco Pannella: presente il regista Mimmo Calopresti, gli attori Andrea Bosca e Clio Calopresti, la direttrice di RAI fiction Maia Pia Ammirati e Paola Lucisano produttore Italian International Film srl. Per Bella Ciao – per la libertà interverranno la regista Giulia Giapponesi, il direttore di Rai doc Fabrizio Zappi e Vinicio Capossela.

Alle 18:00 in programma, per Cinema&Libri, la presentazione di Stanleyandus 1997 - 2001: un’odissea kubrickiana di Mauro Di Flaviano, Federico Greco e Stefano Landini (presenti Greco e Landini), a seguire la presentazione di Star Wars. La Poetica di George Lucas di Francesco Dongiovanni, incontro condotto da Angela Bianca Saponari.

Per tutta la durata del Bif&st, il Teatro Margherita ospiterà la Mostra manifesti cinematografici- Mediateca Regionale Pugliese. Ingresso libero - Per info www.bifest.it

